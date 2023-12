Sampdoria-Bari 1-1: Esposito acciuffa il pareggio nel recupero

La Sampdoria agguanta il Bari nel recupero grazie al goal di Esposito ed evita la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il FeralpiSalò. Gara nervosa con i blucerchiati a tenere in mano il pallino del gioco e i Galletti a giocare di rimessa. A fine primo tempo l'occasione più grossa con una traversa colpita da Esposito su punizione, buone palle goal anche nel primo quarto d'ora della ripresa, non sfruttate però dallo stesso Esposito, Verre e De Luca. Alla prima grande occasione, al 79', il Bari passa in vantaggio. Gonzalez in proiezione offensiva cerca di infilarsi tra i centrali ma perde palla e concede il contropiede, Menez serve Sibilli che buca Stankovic a tu per tu. La formazione di Pirlo riordina le idee e tenta l'assalto, acciuffando il pareggio al 92' quando Esposito insacca su assist di Depaoli fissando l'1-1. Il Bari chiude poi in dieci per il rosso a Menez, ma non c'è più tempo per il ribaltone. Termina così con una flessione il 2023 del Doria, dopo una bella rimonta in classifica un punto in due gare casalinghe. Ora serve l'intervento della società sul mercato. C'è bisogno di una punta, ma non solo, la coperta rimane corta in tutti i reparti anche alla luce dei tanti infortuni. Il primo appuntamento del 2024 sarà Venezia-Sampdoria, calcio d'inizio alle ore 16:15 di domenica 14 gennaio.

Sampdoria-Bari 1-1, la cronaca

Primo tempo ad alta intensità ma senza occasioni clamorose fino al recupero. Subito botta e risposta Giordano-Sibilli dalla distanza, poi al 4' Benedetti alza di testa da distanza ravvicinata e al 19' Verre prova la magia all'incrocio ma alza troppo il pallone. Bari pericoloso al 23' con Edjouma che trova la deviazione di Stankovic in corner (non vista dall'arbitro). L'occasione più grossa arriva nell'extra-time. Di Cesare stende Depaoli che sta entrando in area, punizione dal limite di Esposito che colpisce la traversa proprio poco prima dell'intervallo.

Nella ripresa parte convinta la Samp. Al 55' grande palla di Yepes per Esposito che apre troppo il piattone e manda a lato, al 57' De Luca in area si gira ma conclude debolmente tra le braccia di Brenno, al 59' Verre, su cross di Murru, trova la deviazione di un difensore in corner e al 60' ancora Esposito prova il tiro a giro sfiorando l'incrocio. La folata non porta al goal e allora il Bari prende le misure e, pur lasciando in mano il pallino del gioco ai blucerchiati, concede poco. C'è spazio per una bella combinazione tra Esposito (esterno delizioso) e Depaoli con un tiro innocuo sul palo del portiere, poi al 79' passa in vantaggio la formazione ospite in contropiede su un pallone perso da Facundo Gonzalez in proiezione offensiva. Menez filtra per Sibilli che, a tu per tu, buca Stankovic. Doccia fredda al Ferraris, ma i ragazzi di Pirlo riordinano le idee e provano l'assalto finale. Recupero incandescente: al 92' La Gumina spizza per Depaoli che con caparbietà arriva sul pallone e la mette sul secondo palo. Tap-in di Esposito che non esulta contro la sua ex squadra, boato della Sud per il goal del pareggio. La Samp prova l'assalto finale sulle ali dell'entusiasmo e chiude anche con l'uomo in più perché Menez viene espulso al 94' per proteste dopo un cartellino giallo. Si giocano ancora un paio di minuti, il pallone per un clamoroso ribaltone, però, non arriva.

Sampdoria-Bari 1-1, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Bari 1-1, il tabellino

Reti: 79' Sibilli, 92' Esposito

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 6; Depaoli 6.5, Ghilardi 5.5, Gonzalez 5, Murru 6; Benedetti 6 (83' Ntanda sv), Yepes 6.5, Giordano 6.5 (88' Askildsen sv); Verre 5.5 (69' Stojanovic 6), Esposito 7; De Luca 5.5 (69' La Gumina 6). All. Pirlo.

Bari (4-3-3): Brenno 6; Matino 6, Di Cesare 6.5, Vicari 6, Frabotta 5.5; Edjouma 5 (73' Acampora 6), Benali 6.5, Maita 6; Sibilli 6.5 (87' Bellomo sv), Nasti 5 (63' Menez 5), Achik 5.5 (75' Dorval 6). All. Marino.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Note: ammoniti Maita, Di Cesare, Gonzalez, Edjouma. Al 94' espulso Menez per somma di ammonizioni.