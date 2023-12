Reggiana-Sampdoria 1-2: volano i blucerchiati, a segno Kasami e De Luca

Dopo il Lecco cade anche la Reggiana. La Sampdoria conquista altri tre punti e si avvicina alla zona playoff grazie alla quinta vittoria nelle ultime sei partite e alla sesta nelle ultime otto. Una gara praticamente perfetta fino al 90', con cinque minuti abbondanti di sofferenza finale, a dimostrazione di quanto possa essere imprevedibile, e pericolosa, questa Serie B, quando si abbassa troppo la guardia.

Nel primo tempo doppia occasione per De Luca e Kasami, ma Bardi si supera, poi è Stankovic a opporsi alla grande su Bianco. Il micidiale uno-due che indirizza la partita arriva a cavallo dei due tempi. Apre al 44' Kasami con un perfetto diagonale e replica al 46' De Luca in tap-in di ginocchio dopo una respinta del portiere su Esposito. Proteste della Reggiana per un presunto rigore al 69', poi quando tutto sembra finito il match si riaccende. Portanova accorcia le distanze e La Gumina viene espulso. Non perdono però la testa i ragazzi di Pirlo, che tengono palla, prendono falli e portano a casa il risultato.

Reggiana-Sampdoria 1-2, la cronaca

Avvio di gara molto nervoso, poi la formazione di Pirlo prende in mano il comando delle operazioni e va vicinissima al vantaggio al 12'. Pallone con il contagiri di Esposito per De Luca, finta e tiro, ma Bardi riesce a deviare in angolo. Il portiere della Regia si supera anche al 34' quando Kasami ruba palla e fa partire un sinistro violento che viene alzato in corner con la punta delle dita. I padroni di casa orchestrano un paio di buone azioni in contropiede tra 37' e 43', prima Ghilardi e poi Stankovic trovano la deviazione decisiva in corner su Varela e Bianco. In occasione del secondo angolo sbaglia tutto la Reggiana che concede la ripartenza in velocità ai blucerchiati, palla a Esposito che suggerisce per Kasami, controllo perfetto e diagonale basso che vale lo 0-1.

Nella ripresa arriva subito il raddoppio e si sblocca, finalmente, De Luca. Palla rubata sulla linea di fondo e servita a Esposito, gran tiro diretto all'angolino e smanacciato da Bardi, tap-in di ginocchio per il numero 9 e urlo liberatorio. L'attaccante non segnava dal primo marzo 2022, prima del grave infortunio che l'aveva tenuto fermo ai box per tutta la scorsa stagione. Brivido al 57' quando Szyminski di testa sfiora la traversa da calcio d'angolo, proteste dei padroni di casa invece al 69' per un contatto in area tra Verre, Gondo e Stankovic, dopo il check del var l'arbitro conferma il fallo sul portiere blucerchiato, che al 73' si oppone alla grande su una punizione calciata da Portanova. La gara sembra in gestione, ma negli ultimissimi minuti succede di tutto: Varela all'85' calcia sull'esterno della rete, Portanova la riapre al 91' e un minuto dopo La Gumina guadagna il secondo giallo in una trentina di minuti lasciando i suoi in inferiorità numerica. Prova a spingere la Reggiana, ma Stankovic e compagni non concedono più nulla. Altri tre punti d'oro, quinta vittoria nelle ultime sei gare e zona playoff ora più vicina.

Reggiana-Sampdoria 1-2, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Reggiana-Sampdoria 1-2, il tabellino

Reti: 44' Kasami, 46' De Luca, 91' Portanova

Reggiana (3-4-2-1): Bardi 7; Sampirisi 5 (83' Lanini sv), Romagna 6, Marcandalli 6 (46' Szyminski 5); Fiamozzi 6.5, Nardi 5.5 (60' Melegoni 6), Bianco 6, Pieragnolo 6; Portanova 6.5, Antiste 5 (60' Gondo 5.5); Varela 5.5. All. Nesta.

Sampdoria (4-3-): Stankovic 7, Depaoli 6.5, Ghilardi 6.5, Gonzalez 6.5, Murru 6.5, Kasami 7, Yepes 7 (83' Ricci sv), Giordano 6.5 (88' Girelli sv); Verre 6 (83' Benedetti sv), Esposito 7 (88' Askildsen sv); De Luca 7 (65' La Gumina 5). All. Pirlo.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Note: ammoniti De Luca, Marcandalli, Portanova, Depaoli, Pieragnolo, La Gumina, Fiamozzi. Al 92' espulso La Gumina per somma di ammonizioni.