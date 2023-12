Sampdoria-Lecco 2-0: doppia magia di Esposito, tre punti d'oro

Reazione immediata della Sampdoria dopo la sconfitta di Brescia. La squadra di Pirlo conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e si allontana dalla zona rossa. Partita di grande carattere e intensità decisa dalla doppietta di Esposito, due eurogoal che scacciano i fantasmi e permettono di guardare con maggiore ottimismo al proseguo della stagione. Partenza forte degli ospiti nel primo quarto d'ora con due grandi parate di Stankovic su Ionita e Lepore, poi dominio blucerchiato con tante occasioni. Verre, De Luca e Murru non concretizzano, a sbloccare il risultato ci pensa Esposito con un sinistro magico che si insacca all'incrocio dei pali. Copione simile nella ripresa: Saracco respinge una punizione di Verre, poi sale in cattedra l'attaccante ex Bari che prima spreca e poi chiude i conti con un altro gioiello che non lascia scampo al portiere. Nel finale Stankovic dice no a Caporale e De Luca spreca il tris.

Sampdoria-Lecco 2-0, la cronaca

Toccante omaggio a Fabio Quagliarella prima del match, poi inizio di sofferenza con il Lecco che per due volte, dalla distanza, va vicino al vantaggio. Doppio intervento in corner di Stankovic su Ionita e Lepore, il secondo con il pallone che tocca anche la traversa. Passata la paura la formazione di Pirlo prende in mano le redini del gioco e comincia a rendersi pericolosa. Ci provano Verre con un destro incrociato che sfiora il palo al 19', poi De Luca al 24' con un tiro masticato sul fondo, quindi Murru al 26' su una palla vagante poi salvata sulla linea da un difensore. Il goal che sblocca il risultato arriva, infine, al 38' ed è una perla di rara bellezza. Giordano serve Esposito che perde e recupera il pallone: sinistro magico dalla distanza che si insacca all'incrocio dei pali fissando l'1-0 con cui si va all'intervallo.

Il secondo tempo si apre con una punizione di Verre respinta in tuffo da Saracco e con un'altra grande iniziativa di Esposito terminata con un tiro che va a sfiorare l'incrocio dei pali. Crescono ancora i blucerchiati che cercano il raddoppio e si rendono pericolosi. Al 54' Celjak salva su un diagonale a botta sicura di De Luca, al 60' è il portiere ad alzare in corner su una conclusione violenta di Verre. Giro cambi del Lecco mentre Pirlo non tocca nulla e al 70' si gode il secondo gioiello di Esposito: avversario disorientato da una finta e sinistro magico che si insacca alle spalle di Saracco. La Samp controlla, ma il finale è incandescente. Egoista De Luca all'85' quando calcia addosso a Celjak invece che servire Esposito libero sulla sinistra, poi il Lecco tenta l'arrembaggio: chiusura mostruosa di Yepes su Eusepi e miracolo di Stankovic su Caporale all'86'. Passata la paura la Samp gestisce, nel recupero De Luca manca il tris, decisiva la scivolata sulla linea di un difensore.

Sampdoria-Lecco 2-0, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Lecco 2-0, il tabellino

Reti: 36' e 70' Esposito

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 7, Stojanovic 6.5 (93' Conti sv), Ghilardi 6.5, Gonzalez 6.5, Murru 6.5 (78' Girelli 6); Kasami 6.5, Yepes 7 (87' Ricci sv), Giordano 6.5; Verre 6 (87' Askildsen sv), Esposito 8 (93' Ntanda sv); De Luca 5.5. All. Pirlo.

Lecco (4-3-3): Saracco 6.5; Lepore 5.5 (62' Galli 5.5), Celjak 6, Bianconi 5.5, Caporale 6; Ionita 5.5 (62' Lemmens 5.5), Degli Innocenti 5.5 (79' Tordini 6), Sersanti 5.5 (53' Di Stefano 5.5); Crociata 6, Buso 5.5, Novakovic 5 (62' Eusepi 6). All. Bonazzoli.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Note: ammoniti Sersanti, Gonzalez, Murru, Ghilardi, Verre, Crociata, Kasami.