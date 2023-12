Sampdoria-Bari 1-1, pagelle: Esposito solito protagonista, bocciati De Luca e Verre

Il goal di Esposito nel recupero evita la beffa contro il Bari. Prestazione di sostanza e gara scorbutica, in cui i blucerchiati hanno comunque tenuto sempre in mano il pallino del gioco. Schermaglie nel primo tempo, ma anche un'occasione enorme in pieno recupero con un calcio di punizione di Eposito che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa parte forte la squadra di Pirlo che nel primo quarto d'ora domina e spreca diverse palle goal con lo stesso Esposito, Verre e De Luca. I Galletti tengono botta e al 79' trovano il goal del vantaggio alla prima grossa occasione. Gonzalez in proiezione offensiva cerca di infilarsi tra i centrali ma perde palla e concede il contropiede, Menez serve Sibilli che buca Stankovic a tu per tu. La formazione di Pirlo riordina le idee e tenta l'assalto, acciuffando il pareggio al 92' quando Esposito insacca su assist di Depaoli fissando l'1-1. Il Bari chiude poi in dieci per il rosso a Menez, ma non c'è più tempo per il ribaltone.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.