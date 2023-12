Rita Ora indossa la maglia del Genoa, il motivo

Rita Ora, celebre cantante britannica con circa 16 milioni di follower, ha postato sui social una fotografia in cui indossa la maglia dorata che celebra il 130esimo anniversario del Genoa. Una bella promozione per il 'brand' della società, che ha fatto letteralmente il giro del mondo. La casacca verrà utilizzata dalla squadra in occasione del match contro l'Inter, in programma alle ore 20:45 di venerdì 29 dicembre 2023 (a questo link le probabili formazioni).

L'iniziativa fa parte della campagna 'The Dark Golden Side of Genoa' lanciata dalla società. L'amministratore delegato Andres Blazquez ha dichiarato: "Vogliamo evidenziare la forza del nostro brand interagendo con celebrità e influencer che amano il calcio e si identificano con i nostri valori e la nostra storia. È un modo per esporre il Genoa, club con origini e realtà cosmopolite, a un nuovo pubblico in tutto il mondo, nel quadro di una più ampia campagna digitale di promozione del club, dei suoi tifosi e colori".

La maglia 130 era stata presentata a settembre all'interno dei Palazzi dei Rolli, per poi essere promossa nei caruggi del centro storico.