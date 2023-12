Genoa-Inter, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Inzaghi

L'attesa è quasi finita, venerdì alle 20,45 in un Marassi tutto esaurito, il Genoa sfida l'Inter per cercare un'altra notte da "grande". E' la gara più difficile dell'anno con il Grifone che arriva caricato dalla vittoria con il Sassuolo ma si trova di fronte la capolista del campionato e grande favorita per lo Scudetto. Gilardino ritrova tutti gli effettivi e prova l'ennesimo sgambetto ad una big del calcio italiano.

Genoa-Inter, le scelte di Gilardino

Pochi dubbi nel Grifone che dovrebbe confermare l'undici che ha battuto il Sassuolo con De Winter nel terzetto difensivo e Vasquez laterale di sinistra. il messicano è in vantaggio su Martin. In mediana Malinovskyi dovrebbe vincere il ballottaggio con Strootman per chiudere la cerniera centrale con i diffidati Frendrup e Badelj. Il grande dubbio della vigilia è in attacco, Gudmundsson è certo del posto, al suo fianco più Ekuban che Retegui, l'italo-argentino ha recuperato ma potrebbe partire dalla panchina al pari di Messias, anche lui pronto per entrare di nuovo tra i convocati dopo il terzo stop stagionale causato dagli infortuni.

Genoa-Inter, le scelte di Inzaghi

Assenze pensati per Inzaghi che dovrà rinunciare a Cuadrado, Lautaro e Dimarco e rischia di non riuscire a recuperare anche Dumfries, arruolabile solo per la panchina. Scelte di formazione già fatte con Arnautovic favorito su Sanchez per accompagnare Thuram in attacco, in mediana i fedelissimi Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, mentre sugli esterni ci saranno Carlos Augusto e Darmian. In difesa più Bisseck di Pavard, pronto dopo l'infortunio ma probabilmente relegato ancora in panchina.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Marinez, Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frandrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban

Inter (3-5-2) Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram

Genoa-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara del Ferraris tra Genoa e Inter di venerdì alle 20,45 sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn su sito e App ufficiale della piattaforma, chi detiene l'abbonamento anche a Sky potrà guardare il match in tv sul canale 214 (Zona Dazn). La telecronaca è affidata a Stefano Borghi e Manuel Pasqual.