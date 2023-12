Calendario Genoa, date e orari fino a metà marzo

La Lega Serie A ha stilato il calendario delle gare fino a metà marzo, quindi sino alla ventiseiesima giornata. Il Grifone, che darà il via al 2024 nel match con il Bologna, proseguirà il nuovo anno con il Torino di sabato alle 15. Per il resto niente gare di venerdì, come successo con la Juventus, e quattro turni di sabato e tre di domenica. Curioso come il calcio spezzatino sia sempre più avviata, per la squadra di Gilardino anche nei prossimi mesi non ci saranno partite di domenica alle 15. La programmazione, al momento, si chiude con il match con l'Inter a San Siro di lunedì sera.

Date e orari delle partite del Genoa

Genoa-Torino, sabato 13 gennaio, 15

Salernitana-Genoa, domenica 21 gennaio, 18

Genoa-Lecce, domenica 28 gennaio, 12.30

Empoli-Genoa, sabato 3 febbraio, 15

Genoa-Atalanta, domenica 11 febbraio, 18

Napoli-Genoa, sabato 17 febbraio, 15

Genoa-Udinese, sabato 24 febbraio, 20.45

Inter-Genoa, lunedì 4 marzo, 20.45.