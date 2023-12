Genoa-Inter, Marassi è già tutto esaurito

L'entusiasmo dei tifosi rossoblu contro quello dei nerazzurri e al Ferraris non ci sarà posto nemmeno per uno spillo. Venerdì alle 20,45 Genoa-Inter si giocherà con una cornice da grande sfida, i biglietti sono già tutti esauriti a quasi una settimana dalla sfida.

Biglietti Genoa-Inter esauriti

Non una novità per il Grifone che ha la media di riempimento dello stadio più alta di tutto la Serie A, vicina al 100% grazie ai 27mila abbonati, record storico per la città di Genova. I 33mila posti sono già quasi tutti presi, le rimanenze vengono esaurite con velocità e in quasi tutte le occasioni, figuriamoci quando a Marassi arriva la capolista Inter con al seguito il pienone di tifosi che vanno così a smaltire anche i biglietti per il settore ospiti.

Gilardino cerca un'altra serata magica contro una big, dopo aver battuto la Roma e fermato Napoli e Juve sul pareggio, ora c'è l'Inter da affrontare con il pieno di entusiasmo fornito dal successo in rimonta con il Sassuolo. Insieme al tecnico e ai giocatori in campo, ci saranno anche migliaia di tifosi per continuare la striscia positiva e volare sempre più lontano dalla zona retrocessione.