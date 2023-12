Genoa-Inter, in tre saltano la gara del Ferraris

Dopo il colpo grosso con il Sassuolo, il Genoa torna in campo in un Ferraris tutto esaurito per cercare un altro sgambetto ad un big. A Marassi è caduta la Roma e si sono fermate Juventus e Napoli, venerdì la sfida più dura, quella con la capolista Inter: prima in classifica con miglior attacco e miglior difesa, 14 vittorie su 17 e una sola sconfitta in tutta la stagione tra i confini nazionali. Inzaghi ha una corazzata ed è obbligato a vincere per tenere a distanza quella Juve che proprio a Marassi ha perso terreno, il Grifone sogna un'altra grande notte per continuare a tenere a distanza la zona retrocessione.

Genoa-Inter, le ultime notizie sugli infortuni

Gilardino sorride per il recupero di due elementi fondamentali come Messias e Retegui, entrambi non sono al meglio ma ci saranno almeno per la panchina, Il vero dubbio è quanto riusciranno a stare in campo e se potranno partire dal primo minuto con il bomber unica vera spalla di valore di Gudmundsson in rosa e il brasiliano che alza e non poco la qualità della formazione. Con i due recuperi, il Genoa dovrebbe avere tutti a disposizione e quindi il tecnico ha l'imbarazzo della scelta per la prima volta da inizio stagione a oggi.

Più complicata la situazione in casa Inter dove Inzaghi perde due pezzi pregiati, non saranno in campo il capocannoniere del campionato Lautaro Martinez e il mancino Dimarco, due titolarissimi che si aggiungono al lungodegente Cuadrado, out per almeno quattro mesi e a al cui posto dovrebbe arrivare Buchanan. Da tenere d'occhio anche altre due situazione, quella di Dumfries che continua a lavorare a parte e la cui disponibilità potrebbe essere solo per la panchina, e quella di Frattesi che non si è allenato per la febbre ed è a rischio forfait.

In casa Genoa ci sarà da evitare il pericolo giallo, De Winter, Badelj e Frendrup sono infatti diffidati e in caso di ammonizione saranno squalificati, nessun rischio invece per l'Inter che non ha diffidati.