Sampdoria-Bologna, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Thiago Motta

Dopo il pareggio beffa contro il Monza e quello più sostanzioso, almeno per il morale, contro l'Inter seconda in classifica la Sampdoria è riuscita a pagare gli stipendi evitando una penalizzazione che avrebbe compromesso definitivamente una già complicata corsa verso la salvezza. Per i blucerchiati la sfida contro il Bologna è di cruciale importanza, serve una vittoria per tenere accesa la fiammella della speranza. I tifosi della Sud si sono dati appuntamento venerdì 17 febbraio davanti all'AC Hotel per caricare la squadra alla vigilia del match. Le scelte di Stankovic e Thiago Motta per Sampdoria-Bologna.

Sampdoria-Bologna, le scelte di Stankovic

Ovviamente Audero in porta e difesa a tre con scelte abbastanza obbligate perché Gunter è ancora acciaccato. Spazio quindi a Murillo, Nuytinck e Amione, perfetti contro l'Inter. A centrocampo Cuisance in vantaggio su Rincon per affiancare Winks, rientra invece dalla squalifica Leris che dovrebbe riprendersi il posto a discapito di Zanoli, sull'altra fascia ci sarà invece il solito Augello. In attacco duello tra Djuricic e Sabiri con il serbo favorito e poi tandem composto dai soliti Lammers e Gabbiadini. Scalpita anche il nuovo acquisto Jesé che sta cercando di ritrovare la condizione fisica.

Sampdoria-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Skorupski in porta e difesa a quattro con Cambiaso, Posch, Locumì e Lykogiannis. A centrocampo a fare diga Schouten e uno tra Dominguez e Medel (in vantaggio il primo) e poi qualche incognita in attacco dove sono out Arnautovic e Zirkzee. Barrow potrebbe agire come prima punta, supportato da Orsolini, Ferguson e l'ex Soriano, favorito rispetto a Kyriakopoulos.

Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Locumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Calcio d'inizio: sabato 18 febbraio 2023, ore 15:00

Dove vedere Sampdoria-Bologna in diretta TV e streaming. Sampdoria-Bologna si disputerà sabato 18 febbraio alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn