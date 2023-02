Monza-Sampdoria 2-2: beffa al 98', il rigore di Pessina fissa il pari

Campionato maledetto, ma non è una novità. La Sampdoria sfodera una grande prestazione a Monza, ma esce con un solo punto pareggiando 2-2, la beffa arriva solo in pieno recupero con il calcio di rigore concesso per fallo di Murru su Petagna e trasformato da Pessina. Nel primo tempo la sblocca Gabbiadini sfruttando l'errore di Caldirola, pareggia Petagna con il più classico dei goal da numero nove. Nella ripresa Augello sfiora l'eurogol, poi è ancora Gabbiadini a siglare il vantaggio blucerchiato in tap-in dopo una grande respinta del portiere su colpo di testa di Leris. Audero e soci controllano bene, ma all'ultimo secondo di recupero vengono raggiunti dal penalty di Pessina. Ennesima beffa, la salvezza rimane lontanissima.

Monza-Sampdoria 2-2, la cronaca

Stankovic lancia subito Cuisance e Gunter, ma l'ex Verona si ferma nel riscaldamento e al suo posto subentra Colley. Botta e risposta in avvio tra Caprari e Gabbiadini, poi la sblocca proprio Manolo, bravo a superare Caldirola con una finta e poi a superare Di Gregorio a tu per tu. Reazione dei brianzoli con la conclusione potente sul primo palo di Carlos Augusto che al 16' trova Audero pronto alla respinta in angolo. Tiene bene il campo la formazione di Stankovic, aggressiva e compatta, al 27' sgroppata di Colley con diagonale parato dal portiere, al 31' pareggio però il Monza alla prima grossa occasione. Cross basso da sinistra di Carlos Augusto e girata da centravanti su Nuytinck con la palla che si insacca sul palo lontano alle spalle di Audero. Finale vivace. Al 38' doppia respinta della difesa prima su Mota e poi su Petagna con la palla che alla fine finisce in angolo, replica la Samp al 41' con Djuricic che ruba palla ma in diagonale non riesce a impensierire Di Gregorio.

Nella ripresa subito Augello pericolosissimo con un esterno al volo che fa la barba al palo, replica il Monza con Mota, perfetta la diagonale di Augello che riesce a mettere in corner. Al 57' folata blucerchiata e nuovo vantaggio: incursione del neo entrato Murru e cross al bacio per Leris, bella girata di testa e risposta d'istinto di Di Gregorio, la palla arriva a Gabbiadini che ribadisce in fondo al sacco. Partita agraria con la Sampdoria che combatte su ogni pallone, al 77' chiusura provvidenziale di Colley su Mota, poi è assedio Monza con sei minuti di recupero, al 96' Amione salva una buona occasione, poi 30 secondi dopo Murru commette fallo su Petagna in area e l'arbitro concede il calcio di rigore che Pessina trasforma dopo un minuto di proteste fissando un 2-2 che sa tanto di beffa.

Tabellino e voti Monza-Sampdoria 2-2

Reti: 12' e 57' Gabbiadini, 32' Petagna, 98' Pessina

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 5.5 (56' Marlon 6), Marì 6, Caldirola 4.5 (78' Valoti 6); Ciurria 5 (71' Birindelli 6), Pessina 5.5, Machin 5 (71' Rovella 6), Carlos Augusto 6; Caprari 5, Mota 5.5 (78' Colpani 6); Petagna 7. All. Palladino.

Sampdoria (3-4-2-1): Audero 6; Colley 6.5, Nuytinck 5 (46' Murru 5), Amione 6.5; Leris 6.5 (84' Zanoli sv), Winks 7, Cuisance 6 (46' Rincon 6), Augello 6.5; Djuricic 6 (67' Paoletti 6), Gabbiadini 7.5; Lammers 5.5 (73' Quagliarella 6). All. Stankovic.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: ammoniti Leris, Izzo, Amione, Caprari, Rincon, Murru.