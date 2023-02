L'ex Kutuzov: "Ho lo strumento per salvare la Sampdoria, aspetto una chiamata"

Vitali Kutuzov, ex attaccante bielorusso della Sampdoria (75 presenze e 10 goal tra campionato e coppe), è intervenuto a Radio Sportiva parlando delle sue ex squadre e della difficile situazione in casa blucerchiata.

Tra il serio e il faceto ha parlato di uno strumento digitale, Sportexclub, per salvare la Sampdoria dal fallimento. Si tratta di un sistema di blockchain che metta a sistema le esigenze di liquidità dei club e la volontà del tifoso di investire nella propria squadra e partecipare alle decisioni di tipo strategico a livello societario. Queste le dichiarazioni di Kutuzov: "Guardando la situazione attuale della Sampdoria mi viene da piangere, un dramma dentro e fuori dal campo. Bisogna trovare le risorse economiche per andare avanti e non fallire, credo che questo sia più importante che non retrocedere in B. Io ho creato uno strumento digitale che potrebbe salvare la Sampdoria".

Kutuzov poi spiega meglio: "Devono chiamarmi per dirmi cosa fare, ma ci vorrebbe poco tempo. Ho sentito dire Ferrero che dobbiamo fare la colletta, io la faccio in cinque minuti con questo strumento. La Sampdoria la salviamo sicuramente, in quale modo dipende poi dalla società, io la salverei con i soldi di altri che poi dovrebbero ricevere dei benefit o qualcosa a sostegno. Il mondo digitale ti permette di organizzare il tuo pubblico dando valore alle azioni, se qualcuno mi chiama io mi attivo anche domani".