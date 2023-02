Sampdoria-Inter 0-0, pagelle: Nuytinck ministro della difesa, Murillo e Amione gladiatori

Grande prova della Sampdoria che ferma sullo 0-0 l'Inter seconda in classifica e guadagna un punto importante per il morale. La classifica rimane deficitaria, ma lo spirito visto in campo, simile a quello delle ultime settimane, fa buon sperare. La formazione di Stankovic non è rassegnata e lotterà fino alla fine.

Nel primo tempo subito nerazzurri pericolosi con Lukaku, Mkitharyan e Lautaro Martinez, ma Audero e compagni indossano l'elmetto e resistono, senza disdegnare qualche ripartenza insidiosa. Al 19' ci prova Cuisance dalla distanza mentre al 32' è Lammers a sfiorare l'eurogol di tacco su suggerimento di Zanoli. Brivido Gosens, di testa, al 37', poi nella ripresa è ancora la Sampdoria a provarci con Gabbiadini che spreca in diagonale. Replica l'Inter con Dimarco che calcia sull'esterno della rete, provvidenziale invece la chiusura di Mkitharyan su Gabbiadini in area al 67'. Nel finale assedio nerazzurro, ma Audero è insuperabile: al 77' non si fa sorprendere da Calhanoglu mentre al 92' salva il risultato con una grandissima parata su una bordata di Acerbi, palla alzata sulla traversa e poi in corner. Triplice fischio e gioia blucerchiata con i giocatori sotto la Sud, ancora una volta commovente per 90 minuti e oltre.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.