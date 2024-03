Pasqua blucerchiata al Gaslini: il presidente Manfredi e i giocatori portano uova e sorrisi

Si è rinnovata all'ospedale Gaslini di Genova la tradizionale visita della Sampdoria in occasione della Pasqua. Il presidente Matteo Manfredi e la squadra hanno portato le uova di cioccolato ai piccoli pazienti, che hanno fatto il pieno di autografi, sorrisi, selfie e foto ricordo.

Ad accogliere la Sampdoria il direttore generale dell'istituto Renato Botti, il direttore amministrativo Giuseppe Pintor e tutto il personale dell'ospedale. Manfredi e la squadra hanno visitato i reparti di neurochirurgia, nefrologia e piattaforma neurogastro.

Un appuntamento iniziato nel lontano 1978 che è proseguito nel corso degli anni, sempre con la voglia di regalare attimi di gioia e serenità ai bambini che soffrono e alle loro famiglie. Anche negli anni difficili del covid non erano mancate le 'visite' dei calciatori blucerchiati, pur in maniera virtuale, al Gaslini. Nel 2020 la società aveva inviato 300 uova di Pasqua all'ospedale, a gennaio 2021 in occasione dell'Epifania era stato utilizzato un robot con un tablet al posto della testa per portare doni e un saluto ai piccoli pazienti, nel 2021 invece una delegazione di bambini era stata ricevuta al campo di allenamento a Bogliasco dove i calciatori avevano consegnato i doni da portare poi all'interno dell'ospedale.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp