Bari-Sampdoria 0-1, pagelle: super Stankovic, Kasami leader con il vizio del goal

La terza vittoria consecutiva lancia definitivamente la Sampdoria in zona playoff. La squadra di Pirlo si porta a casa i tre punti al termine di un match scorbutico e vola al settimo posto in classifica a quota 40 punti. Nel primo tempo una grande occasione al 20' per Alvarez, due belle parate di Stankovic su Di Cesare e Puscas e un goal annullato a De Luca per fuorigioco. Ripresa complicata e avara di emozioni per i primi 20/25 minuti, poi succede di tutto. Stankovic para a Sibilli un rigore (dubbio) concesso per un fallo di mano di Ghilardi, Puscas colpisce una traversa e Kasami all'86' manda in estasi i tanti tifosi in trasferta insaccando al termine di una bella azione manovrata che parte da Darboe e passa da Borini e De Luca. Sei minuti di recupero prima del triplice fischio, poi si scatena la festa. Cambiano le prosepettive per il finale di stagione, ora sognare non costa nulla.

