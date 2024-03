Sampdoria-Ascoli 2-1, rimonta blucerchiata e playoff agganciati

Dall'inferno al paradiso nel giro di dieci minuti, la Sampdoria va sotto con l'Ascoli colpita a freddo dagli ospiti, soffre per tutto il primo tempo, ma nella ripresa ribalta tutto. A Marassi è un'altalena di emozioni e dopo aver scacciato la paura si può anche dare un'occhiata alla classifica con la squadra di Pirlo che aggancia la zona play off con 37 punti, tanti quanti il PIsa ottavo.

Sampdoria-Ascoli 2-1, la cronaca

Nessuno sorpresa dell'ultimo minuto per il tecnico blucerchiato che conferma il 3-5-2 dando ancora fiducia a Leoni in difesa, a sinistra gioca Barreca, mentre in attacco c'è Alvarez con De Luca vista l'assenza di Verre, in panchina sia Esposito che Borini. L'Ascoli parte meglio e dopo un tiro sballato in apertura trova il vantaggio già al 9' con Duris che calcia, Ghilardi interviene facendo impennare il pallone che diventa imprendibile per Stankovic. La Samp sbanda e rischia anche pochi minuti dopo con Rodriguez che di testa non inquadra la porta, poi tocca ai blucerchiati con Kasami servito da Darboe, la posizione sarebbe anche buona per segnare ma la difesa avversaria interviene in tempo. La gara dopo un avvio abbastanza veloce inizia ad innervosirsi, due ammoniti nel giro di quattro minuti, uno per parte, e nessuna emozione fino alla mezzora quando un super Stankovic salva i suoi deviando sul palo la conclusione a colpo quasi sicuro di Rodriguez. Lo stesso attaccante va in rete poco dopo ma l'arbitro annulla giustamente per fuorigioco dopo il check del VAR, mentre al 40' si fa rivedere la Samp con il tiro da fuori di Kasami deviato in angolo da Vasquez. Poco, troppo poco per i blucerchiati che chiudono il primo tempo sotto di un gol con 'Ascoli in casa.

Nella ripresa i blucerchiati partono subito all'assalto e mettono alle corde l'Ascoli, prima Alvarez direttamente da punizione centra il paolo, poi Kasami impegna ancora Vasquez e infine Darboe non inquadra di pochissimo la porta. E' il momento di osare e al 57' Pirlo inserisce Esposito al posto di Darboe, ma al 62' i padroni di casa rischiano ancora, questa volta è Duris a presentarsi davanti a Stankovic ma il suo tiro finisce alto. Al 76ì Kasami riesce a vincere la sfida con Vasquez allargando il piattone su assist di Esposito e segnando il pareggio blucerchiato. La Samp ora ci crede e al minuto 84 De Luca fa esplodere Marassi, azione sulla corsia di sinistra e cross in mezzo per il centravanti che di testa batte Vasquez, è il gol che vale l'aggancio ai play off

Sampdoria-Ascoli 2-1, il tabellino

Marcatori: 9' Duris, 76' Kasami, 84' De Luca

Sampdoria (3-5-2) Stankovic; Leoni (65' Depaoli), Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (57' Esposito), Barreca; De Luca, Alvarez (80' Borini).

Ascoli (3-4-2-1) Vasquez; Quaranta, Bellusci (80' Vaisanen), Mantovani; Falzerano (80' Celia, Valzania, Giovane, Zedadka; Rodriguez (72' Maiga Silvestri), Caligara (62' D'Uffizzi); Duris (62' Nestorovski).

Arbitro: Dionisi

Note: ammoniti: Quaranta, Stojanovic, De Luca