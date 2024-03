Bari-Sampdoria 0-1: ancora Kasami, colpaccio al San Nicola per i playoff

Colpaccio della Sampdoria al San Nicola al termine di una gara agraria. La terza vittoria consecutiva lancia la formazione di Pirlo in piena zona playoff e conferma il definitivo cambio di passo e di prospettive in vista del finale di stagione. Match complicato perché il Bari è avversario ostico e nel finale succede davvero di tutto: Stankovic para un rigore a Sibilli al 70', Puscas colpisce una traversa all'84' e Kasami a quattro dal termine trova il goal da tre punti al termine di una bellissima azione manovrata.

Bari-Sampdoria 0-1, pagelle

Bari-Sampdoria 0-1, la cronaca

Venti minuti di studio, poi la grande occasione blucerchiata con un bellissimo dialogo tra De Luca e Alvarez, la conclusione dell'uruguagio viene deviata però in angolo da Vicari. È la scintilla che accende il match perché il Bari reagisce e si rende pericoloso tre volte tra 22' e 28. Di Cesare di testa, tutto solo in area su corner, manda altissimo il pallone. Il capitano dei Galletti ci riprova tre minuti dopo ma trova la grande respinta di Stankovic, poi il portiere blucerchiato trova un vero e proprio miracolo a tu per tu con Puscas, pallone smanacciato in corner e pericolo scampato. Nel finale si rivede la Sampdoria: telefonata di Alvarez a Brenno al 34', goal annullato per fuorigioco a De Luca al 39' e diagonale fuori misura, ancora del numero 9, al 45'. Nel mezzo una capocciata alta di Dorval al 43'.

Ripresa scorbutica con maggiore predominio della formazione di casa, tanti falli e poche occasioni, da segnalare l'uscita dal campo per un problema alla testa di Yepes, sostituito da Darboe. Al 65' il primo guizzo con De Luca che entra in area e con un tiro violento costringe Brenno alla deviazione in angolo, la gara si riaccende e al 69' l'arbitro concede un calcio di rigore al Bari per un tocco di braccio (che al replay sembrerebbe d'ascella) di Ghilardi. Il direttore di gara dopo un lungo consulto con il var conferma la decisione, ma Stankovic salva tutto respingendo alla grande il tentativo di trasformazione di Sibilli. Pirlo cambia la Samp nel finale inserendo Borini, Benedetti e Murru al posto di Alvarez (spento dopo un buon primo tempo), Stojanovic e Gonzalez (ammonito) e i blucerchiati prendono in mano il pallino del gioco. Finale incandescente con una traversa clamorosa di Puscas in contropiede (84') e il goal, pesantissimo, di Kasami all'86'. Azione perfetta che parte da Darboe, passa da Borini e De Luca e arriva al centrocampista svizzero che a tu per tu con il portiere realizza la sua quinta rete in campionato e scatena la gioia blucerchiata. Sei minuti di recupero senza troppa sofferenza, poi è ancora festa per la 'Sud' in trasferta, ora si può cominciare a sognare.

Bari-Sampdoria 0-1, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Bari-Sampdoria 0-1, il tabellino

Reti: 86' Kasami

Bari (3-4-1-2): Brenno 6; Matino 6 (61' Zuzek 5.5), Di Cesare 6, Vicari 6; Maita 6 (88' Kallon sv), Sibilli 5 (88' Lulic sv), Benali 6.5 (77' Maiello 5.5). Dorval 6; Pucino 5; Morachioli 6.5 (77' Nasti 5.5), Puscas 5.5. All. Iachini.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 7.5; Leoni 6.5 (88' Girelli sv), Gonzalez 6.5 (71' Murru 6), Ghilardi 6; Stojanovic 6 (71' Benedetti 6), Kasami 7, Yepes 6 (49' Darboe 6.5), Depaoli 6, Barreca 6.5; De Luca 6.5, Alvarez 6 (71' Borini 6.5). All. Pirlo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Note: ammoniti Facundo Gonzalez, Di Cesare, Ghilardi, Matino, Morachioli. Al 70' Stankovic respinge un calcio di rigore a Sibilli.