Monza-Sampdoria 2-2, le pagelle: Gabbiadini torna protagonista, basta Murru

Non basta l'ennesima grande prestazione per tornare alla vittoria. La Sampdoria scende in campo a Monza con determinazione, voglia e grinta, ma esce con un solo punto che alla fine serve a poco per la classifica; la zona salvezza rimane infatti lontanissima. Nel primo tempo subito il vantaggio di Gabbiadini bravo a superare Caldirola con una finta e a superare Di Gregorio a tu per tu, poi pareggiano i brianzoli con Petagna che si gira bene in area e supera Audero lasciando sul posto Nuytinck. Nella ripresa sfiora l'eurogol Augello, poi è ancora Gabbiadini a siglare il vantaggio con un tap-in dopo un colpo di testa di Leris respinto dal portiere. Finale incandescente con la formazione blucerchiata che mette l'elmetto e resiste fino al 97', poi il fallo di Murru in area e il rigore di Pessina che ha il sapore della beffa. La vittoria non arriva, stagione maledetta.

