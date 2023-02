"Voi ce lo avete messo e voi ce lo togliete", manifestazione dei tifosi Samp sotto la sede della Erg

"Voi ce lo avete messo e voi ce lo togliete". Questo lo slogan della manifestazione lanciata dalla tifoseria organizzata della Sampdoria nella giornata di venerdì 3 febbraio 2023. La Sud ha chiamato a raccolta tutti i sostenitori blucerchiati dando appuntamento alle ore 17 in via de Marini 1 sotto la sede della Erg.

Secondo i tifosi della Sud: "Se la Sampdoria sta morendo la colpa è solo della famiglia Garrone-Mondini" ritenuta colpevole di aver "regalato" la società a Ferrero "che ora la tiene in ostaggio". "La stessa famiglia che oggi cerca di nascondersi dietro a patetici comunicati" prosegue il comunicato della tifoseria organizzata facendo riferimento alla nota diffusa da Edoardo Garrone nei giorni scorsi.

E poi la conclusione: "No Edoardo, non hai capito, non funziona così. Finché noi non avremo tregua, voi Garrone-Mondini non avrete tregua. Voi ce lo avete messo, voi ce lo togliete".

Sono ore caldissime per la Sampdoria che, alla difficile situazione di classifica unisce la crisi societaria. Dopo l'ennesima assemblea degli azionisti andata deserta e l'avvio della procedura per la composizione negoziata dello stato di crisi da parte del consiglio di amministrazione si avvicina la data del 16 febbraio entro la quale dovranno essere saldate e pendenze economiche, tra cui gli ultimi tre mesi degli stipendi. In caso contrario scatterebbe una penalizzazione.