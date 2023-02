"Garrone-Mondini primi responsabili", protesta dei tifosi della Samp sotto la sede Erg

Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 febbraio 2023 è andata in scena la manifestazione dei tifosi della Sampdoria in via De Marini, sotto la sede della Erg al wtc. Circa cinquecento sostenitori blucerchiati hanno attaccato l'ex presidente Edoardo Garrone, ritenuto il colpevole dell'attuale situazione di crisi societaria per aver ceduto nel 2014 la società a Massimo Ferrero. "Voi ce lo avete messo e voi ce lo togliete" è stato infatti lo slogan scelto dalla tifoseria organizzata, "Garrone-Mondini primi responsabili" era anche il testo di uno striscione che è stato mostrato.

Presenti le forze dell'ordine e la Digos, nonostante il clima molto caldo la manifestazione non è sfociata in gesti violenti. Tanti i cori rivolti sia contro la famiglia Garrone-Mondini che contro Massimo Ferrero e Antonio Romei, quest'ultimo attualmente membro del consiglio d'amministrazione della Sampdoria. Da un altoparlante sono stati trasmessi anche alcuni discorsi del passato di Edoardo Garrone, in cui garantiva un intervento in caso di difficoltà della società.

In questo clima così caldo la squadra, alle prese con una classifica altrettanto drammatica, si prepara intanto al prossimo appuntamento in campo: lunedì 6 febbraio alle 20:45 si gioca Monza-Sampdoria, la partita più importante è però quella che si gioca fuori. Dopo l'ennesima assemblea degli azionisti andata deserta e l'avvio della procedura per la composizione negoziata dello stato di crisi da parte del consiglio di amministrazione si avvicina la data del 16 febbraio entro la quale dovranno essere saldate e pendenze economiche, tra cui gli ultimi tre mesi degli stipendi. In caso contrario scatterebbe una penalizzazione.