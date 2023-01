Atalanta-Sampdoria 2-0: i blucerchiati combattono, ma non basta

Una Sampdoria ancora una volta combattiva e concentrata, ma sterile, cede il passo all'Atalanta al termine di un match da due volti. Nel primo tempo è subito aggressiva la formazione di Stankovic che si costruisce due grosse azioni da goal in 20 minuti: Musso dice due volte no a Gabbiadini, poi Winks spara alto. Nuova occasione multipla con un tiro murato di Lammers e la girata alta di pochissimo di Leris. Piano piano esce l'Atalanta, ma i ragazzi di Stankovic tengono bene con Audero che si oppone bene due volte su Hojlund. Come spesso è capitato quest'anno goal che rende tutto più difficile arriva a fine primo tempo, con Maehle. Micidiale Lookman a inizio ripresa per il raddoppio, la Samp rimane comunque in partita fino alla fine, occasione per Leris e goal annullato (giustamente) a Malagrida per fuorigioco di Quagliarella. La classifica rimane drammatica, ma si entra in una settimana decisiva sul fronte societario, con la data del 2 febbraio, quarta e ultima convocazione dell'assemblea degli azionisti, da segnare sul calendario.

Atalanta-Sampdoria 2-0, la cronaca

Buona partenza della Samp che protesta subito per un tocco di mano in area di De Roon non sanzionato dal direttore di gara e all'8' va vicinissima al vantaggio. Gabbiadini sfonda a destra e in diagonale trova la grande risposta di Musso, palla che arriva dall'altra parte ad Augello ma il portiere bergamasco fa il miracolo, poi Winks spara alto. Ancora blucerchiati pericolosi al 19': sponda di Gabbiadini, tiro di Lammers murato e poi Leris in girata conclude di poco alto sulla traversa. Al 26' replica l'Atalanta: gran giocata di Hojlund in area e girata potente respinta d'istinto da Audero. Tre minuti dopo ci riprova il danese con un tiro deviato in corner, poi la gara si blocca fino al 41' quando la squadra di Gasperini passa in vantaggio: cross di Boga e colpo di testa di Lookman che sbatte sul palo, palla ad Hateboer che serve a Maehle il goal dell'1-0.

Nel secondo tempo raddoppia Lookman al 57': lascia sul posto Murru ed entra in area, rasoiata con il destro sul secondo palo, imprendibile. Al 65' nuovo blitz di Hojlund con pronta respinta di Audero, poi la formazione di Gasperini gestisce mentre i blucerchiati rimangono concentrati, ma faticano a creare occasioni da rete fino al 78' quando Gabbiadini si accende, ma trova la respinta di Scalvini. Il match si trascina fino alla fine con una Samp che comuque non molla, da segnalare l'esordio del giovanissimo Malagrida, subito ammonito, nel recupero colpo di testa di Leris alzato in corner dal portiere e goal annullato proprio a Malagrida per fuorigioco di Quagliarella a inizio azione, al termine dei cinque minuti di extra-time l'arbitro fischia la fine e certifica la quarta sconfitta consecutiva dei ragazzi di Stankovic.

Tabellino e voti Atalanta-Sampdoria 2-0

Reti: 41' Maehle, 57' Lookman

Atalanta (3-4-3): Musso 6.5; Toloi 6.5, Scalvini 6.5 (86' Demiral sv), Djimsiti 6; Hateboer 6.5, De Roon 6, Koopmeiners 6, Maehle 6.5 (67' Ruggeri 6); Lookman 7 (81' Muriel sv), Hojlund 6.5 (67' Zapata 6), Boga 6 (67' Pasalic 6). All. Gasperini.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6; Amione 6, Nuytinck 5.5 (80' Vieira sv), Murru 4.5; Leris 5, Winks 6.5, Rincòn 6 (62' Paoletti 6), Augello 6; Djuricic 5 (58' Zanoli 6); Gabbiadini 6 (80' Malagrida 6), Lammers 5 (80' Quagliarella 6). All. Stankovic.

Arbitro: Doveri di Roma

Note: ammoniti Malagrida e Leris.