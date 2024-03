Calcio sordi: il Css Genova, formazione affiliata al Genoa, si prepara alla Champions League

La Css Genova Silenziosa, squadra dei Sordi genovesi che si è recentemente affiliata al Genoa, dopo la vittoria dello scudetto di calcio a 11 maschile (a distanza di 89 anni dall'ultima volta) si prepara alla Champions League. Sono stati infatti sorteggiati i gironi del torneo che si svolgerà ad Atene dal 21 al 27 aprile.

La compagine genovese è stata inserita nel girone C insieme al Cssm Parigi, formazione che detiene il titolo Europeo, il Celtic e la squadra greca del Tripoli. Un gruppo complesso considerando anche il livello degli altri due: nell'A sono inserite Pok Atene, Free, Css Reims e Barnet; nel B ST Johns, Askk Minoas, Comet Berlin e Vitry. Passano il turno le prime due classificate di ogni girone, poi si passa alla fase con eliminazione diretta.

"La squadra Rossoblu genovese - scrive il club in una nota - è pronta ed è determinata a entrare nella storia europea della Champions League (Sordi) nell’anno di Genova capitale europea dello sport. Il presidente Richi è il direttore sportivo Davide Rossi hanno creato una squadra di altissimo livello inserendo in organico diversi giocatori arrivati da varie parti d’Europa in un nucleo già rodato da anni, il supporto del Genoa prossimo a far diventare la società dei (Sordi) un suo team definitivo è stato fondamentale".