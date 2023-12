Giornata della disabilità, Genoa for special e Css Genova silenziosa in campo con il Grifone

Genoa for special e Polisportiva Css Genova Silenziosa 1925, fresca di affiliazione con la società del Genoa e campione d'Italia in carica di calcio sordi, in campo con i propri atleti per salutare i tifosi e i giocatori di Genoa ed Empoli in occasione della giornata sulle disabilità.

"È stato un sabato pomeriggio unico per il Css Genova" commenta l'Ad della Polisportiva e direttore sportivo della parte calcio Davide Rossi, accompagnato dal presidente Ens Simone Lanari e della campionessa di sci alpino non udenti Anna Morgavi Lysenko, social media manager della squadra calcistica maschile e femminile.

"Stiamo lavorando sodo per portare la città di Genova sul tetto del mondo sportivo Paraolimpico - continua Rossi -, siamo contenti che il Genoa apprezzi il nostro lavoro, stiamo inoltre costruendo basi solide per fare una eccellente figura sia nella prossima Champions di calcio a 11 che ci vedrà protagonisti in Turchia, che nella preparazione delle altre competizioni come i prossimi campionati di sci alpino e non solo. Stiamo infine lavorando a fianco dell’Ens, con le istituzioni, per la prossima giornata mondiale dei sordi che, per la prima volta, si svolgerà a Genova e porterà all’ombra della Lanterna decine di migliaia di persone non udenti da tutto il mondo".