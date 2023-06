Serie A del campionato sordi: Genova si laurea campione d'Italia

La squadra di Genova si aggiudica la finalissima del campionato di Serie A sordi organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia (Fssi) e dopo 84 anni torna a essere campione nazionale, battuta la Deafspqr Roma. A febbraio 2024 andrà a giocare in Champions League in Turchia.

La gara-scudetto si è giocata a Pra' al campo sportivo della Praese sabato 3 giugno 2023: gli atleti sono stati premiati da Stefano Anzalone per conto di Regione Liguria, Alessio Bevilacqua e Fabio Ariotti per conto del Comune e Stefano Dramis per conto del municipio Ponente. A condurre l'evento l'ex consigliere comunale Davide Rossi. Bella la cornice di pubblico con oltre 300 spettatori.