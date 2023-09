Calcio sordi, scudetto e affiliazione al Genoa per la Polisportiva Silenziosa: "Obiettivo Champions"

Giornata storica per la Polisportiva Css Genova Silenziosa 1925, squadra dei Sordi genovesi che, dopo la vittoria dello scudetto di calcio a 11 maschile dopo 87 anni, ha celebrato allo stadio Luigi Ferraris di Genova un doppio successo.

Festa sotto alla gradinata Nord, prima di Genoa-Roma, per la conquista del titolo nazionale (tra l'altro con un 4-0 proprio alla Roma in finale), ma anche per l’affiliazione per la parte calcio maschile e femminile al Genoa Cfc 1893. Questo permetterà alla squadra sordi di essere supportata dalla formazione rossoblu, di utilizzare il materiale sportivo e di lavorare con maggior impegno per il conseguimento della Champions League che si svolgerà ad Aprile 2024 ad Antalya in Turchia.

La parte calcistica della polisportiva cambierà denominazione diventando Css Genoa Silenziosa 1925. Grande soddisfazione ha espresso Davide Rossi ex consigliere comunale di Genova, amministratore delegato della Css Genova Silenziosa 1925 e neo direttore sportivo del reparto calcio affiliato appunto al Genoa: "Appena arrivato in questa società ci siamo posti tre obiettivi - spiega -, il primo è quello di vincere il campionato di calcio a 11 che abbiamo raggiunto quest’estate, il secondo è stato quello di lavorare insieme al presidente Marco Richi per ottenere la collaborazione con il Genoa, che ringrazio per il supporto in questi mesi. La terza è quella di vincere la Champions in Turchia e ci stiamo attrezzando con un calciomercato di altissimo livello". Marco Richi presidente della società, conclude: "Siamo una società in crescita e vogliamo essere un esempio sportivo e di inclusione oltreché un’eccellenza per la nostra città e per la nostra regione".