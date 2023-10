Css Polisportiva Genova Silenziosa campione d'Italia sordi di Badminton 2023

Una vera e propria pioggia di Medaglie per la Css Polisportiva Genova Silenziosa dopo neanche due giorni dall’affiliazione al Genoa Cfc 1893 del reparto calcio. Sabato 30 settembre 2023, nel palazzetto dello sport di Casella, si sono svolti i Campionati Italiani Fssi di Badminton singolo maschile e femminile, doppio femminile, maschile e misto.

La Società Asd Css Genova si è appunto laureata campione d’Italia conquistando tre ori nel singolo maschile (Davide Mauri) doppio maschile (Davide Mauri e Massimo Zanni) e nel doppio misto (Davide Mauri, Tetiana Sas), due le medaglie d’ argento nel singolo maschile (una finale tutta genovese che ha visto arrivare secondo Massimo Zanni, eliminati diversi atleti di varie città) e femminile con Tetiana Sas, tre sono invece i bronzi nel singolo femminile (Anna Morgavi Lysenko), doppio femminile (Anna Morgavi Lysenko e Vera Koltyugiana) nel doppio maschile (Marco Richi e Martino Santoro).

È stato un grande successo per i ragazzi genovesi hanno avuto un vero e proprio testa e testa vincendo contro la societa Palermo Badminton (campioni uscenti), il Barcellona Badminton (società siciliana ndr) e altre società di varie parti d’Italia eliminate nei gironi di inizio mattinata. Si giocava su più campi in simultanea con eliminazione secca. Grande anche il successo di pubblico presente tra i quali alcuni turisti stranieri. Grande soddisfazione del presidente Marco Richi anch’egli giocatore medagliato e dell'amministratore delegato della società ed ex consigliere comunale Davide Rossi.

"Un grandissimo risultato che mostra il livello raggiunto e il lavoro fatto dalla società nel corso del tempo - ha spiegato il vicepresidente del Comitato paralimpico della Liguria Dario Della Gatta -. La conquista del tricolore da parte dei ragazzi e delle ragazze della ASD CSS Genova è un vanto per tutto il movimento paralimpico e mostra come lo sport sia uno strumento eccezionale per abbattere le barriere, fare squadre e anche per raggiungere risultati di prestigio" conclude Della Gatta che fa i complimenti agli atleti della società neo campione d'Italia.