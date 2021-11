Genoa-Roma, probabili formazioni: Sheva debutta con tanti dubbi, infermeria piena

La nuova era del Grifone americano, dopo il closing tra Preziosi e 777 Partners, inizia dallo stadio Luigi Ferraris. Domenica 21 novembre, alle ore 20.45, si gioca Genoa-Roma, match della tredicesima giornata di Serie A con il debutto del nuovo allenatore Andriy Shevchenko. I rossoblù devono fare i conti con le assenze, ma hanno anche bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa, la Roma di Mourinho invece è in crisi. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali sono arrivate le due brutte sconfitte contro Milan e Venezia. Le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni.

QUI GENOA. Tanti infortuni per il Grifone. In settimana si sono fermati anche Criscito (lesione all'adduttore, stop di circa un mese) e Caicedo (ancora problemi muscolari) e l'infermeria rimane piena con i vari Vanheusden, Maksimovic, Cassata, Fares e Destro (gli ultimi due stanno recuperando, ma non sembrano ancora disponibili), acciaccato anche Kallon che dovrebbe comunque essere tra i convocati, così come Hernani che dovrebbe tornare finalmente a disposizione. Poche opzioni davanti con Pandev che potrebbe fare coppia con uno tra Buksa, Ekuban e Bianchi, alle loro spalle Galdames (Hernani l'alternativa). A centrocampo Touré, Rovella e Badelj mentre davanti a Sirigu la difesa dovrebbe essere composta da Ghiglione, Vasquez, Biraschi (in vantaggio su Bani) e Cambiaso.

QUI ROMA. Chance dal primo minuto per l'ex Shomurodov che, insieme ad Abraham dovrebbe comporre il tandem offensivo con il supporto di Pellegrini. Mourinho ha poi recuperato Zaniolo e Smalling che dovrebbero però partire dalla panchina. Difesa a tre con Kumbulla, Mancini e Ibanez e centrocampo a quattro con Cristante, Veretout a fare diga, Karsdorp ed El Shaarawy (altro ex) sugli esterni. In porta Rui Patricio.

Probabili formazioni Genoa-Roma

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Ghiglione, Biraschi, Vasquez, Cambiaso; Touré, Badelj, Rovella; Galdames; Bianchi, Pandev. All. Shevchenko.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez, Kardsdorp; Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Calcio d'inizio: domenica 21 novembre, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn.