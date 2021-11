Genoa, i tifosi rispondono a Shevchenko: "Se stiamo sognando, non svegliateci"

L'Associazione Club Genoani ha risposto con una nota al nuovo allenatore del Grifone Andriy Shevchenko che, nel corso della presentazione ufficiale aveva chiamato a raccolta i tifosi, chiedendo tutto il loro supporto per raggiungere l'obiettivo della salvezza e mettere le basi per un nuovo progetto con la nuova proprietà americana.

"Se stiamo sognando, non svegliateci - ha scritto l'Acg - e abbiamo assistito a una conferenza stampa importante, uno spiraglio verso un futuro migliore. Cogliamo l’occasione per ringraziare la nuova società e per dare il benvenuto al nuovo mister Andriy Shevchenko, a cui auguriamo un in bocca al lupo e un buon lavoro sulla panchina del nostro amato Genoa. Le sue parole non sono passate inosservate a nessuno, per salvarsi avrà bisogno del nostro supporto e lo avrà incondizionatamente già a partire dalla prossima partita. Sempre. E in ogni altra occasione. Forza Sheva, Forza Genoa".

Il campionato di Serie A rimarrà fermo nel fine settimana per gli impegni della Nazionale, l'Italia sarà impegnata nelle due sfide decisive per la qualificazione ai mondiali (Italia-Svizzera venerdì 12 novembre e Irlanda del Nord-Italia lunedì 15 novembre). Nel frattempo il nuovo allenatore del Genoa ha il tempo di conoscere meglio la squadra e prepararsi al debuto casalingo contro la Roma: calcio d'inizio al Luigi Ferraris domenica 21 novembre alle 20.45.