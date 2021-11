Genoa, Shevchenko si presenta: "Abbiamo bisogno dei tifosi, obiettivo salvezza"

Dopo il primo allenamento è arrivata anche la presentazione ufficiale di Shevchenko, nel frattempo il Genoa ha anche ufficializzato il nuovo staff tecnico. Con l'ex Milan ci saranno l’allenatore in seconda Mauro Tassotti e i collaboratori Andrea Azzalin, Simone Bonomi, Valerio Fiori e Luigi Nocentini.

"È un momento molto importante per la mia carriera da allenatore - ha esordito il nuovo tecnico del Grifone - e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e di avermi riportato in un Paese che amo e al quale devo molto. Il Genoa è un club importante, questo progetto mi stimola molto, ma ora dobbiamo salvarci. L'unica strada per raggiungere l'obiettivo è lavorare sodo, prometto ai tifosi che darò il massimo per rimanere in Serie A".

"Cosa mi ha convinto? Il progetto. Questo club - ha aggiunto - può fare cose importanti in Italia, ma abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi. Ricordo benissimo i supporter del Genoa da avversario, mi avevano impressionato quando giocavo in Serie A. Sarà importante rinforzare la squadra a gennaio e credo lavoreremo bene sul mercato, ma ho anche trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, mi hanno fatto capire di aver voglia di migliorare per risollevarsi da questa classifica. L'aspetto principale sul quale bisogna lavorare oggi è quello mentale, dobbiamo credere in noi stessi e il pubblico potrà aiutarci molto".

Anche la società ha parlato per voce di Josh Wander, uno dei fondatori di 777 Partners: "Cercavamo la persona giusta per arrivare al termine della stagione, ma che fosse soprattutto un punto di partenza e il fulcro del nostro progetto per il futuro. Non l'abbiamo scelto per il nome, ma per le sue doti e la sua testa, per il suo modo di analizzare a 360 gradi il calcio".

E poi sugli obiettivi: "Chiaramente stiamo affrontando una riformulazione del club. Il primo passo di questo processo era trovare il nuovo tecnico, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci saranno sicuramente altri cambiamenti, ma ora dobbiamo focalizzarci su questo primo tassello che dovevamo mettere. ".