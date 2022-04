VIDEO | Genoa-Cagliari 1-0: Badelj all'ultimo respiro, il Grifone è vivo

All'ultimo respiro il Genoa supera il Cagliari grazie al gol di Badelj e rimane ancora a bordo del treno salvezza in vista di un derby con la Sampdoria da dentro o fuori. Partita bloccata con una grossa occasione per il Grifone nel primo tempo, tiro al volo di Amiri che termina fuori di pochissimo, poi nella ripresa è il Cagliari ad avere tre palle goal con Joao Pedro (palo 47'), Marin (palla alta al 67' dopo una la respinta di Sirigu su Keita) e Rog (esterno della rete in diagonale all'80'). All'ultimo respiro arriva il goal da tre punti di Badelj. Mischione in area con batti e ribatti, Yeboah serve il croato che fa esplodere il Luigi Ferraris con una rasoiata che non lascia scampo a Cragno. I ragazzi di Blessin agganciano la Salernitana a quota 25 punti, - 3 dal Cagliari e 5 dalla Samp.

Genoa-Cagliari 1-0, la cronaca

Primo tempo abbastanza bloccato, ma non mancano le scintille. Tra 4' e 12' botta e risposta tra Portanova (conclusione velenosa parata da Cragno) e Joao Pedro (colpo di testa fuori misura), un minuto dopo Ekuban sfonda per vie centrali ma se la allunga troppo favorendo l'uscita di Cragno, al 22' incursione di Joao e diagonale parato in due tempi da Sirigu. L'occasione vera per sbloccare il match arriva al 29' ed è del Grifone: Dalbert pasticcia e regala palla a Sturaro, cross teso in mezzo che viene allontanato dalla difesa, palla ad Amiri che al volo la mette sul fondo.

Nella ripresa subito un brivido perché Marin ruba palla a Eukban e serve Keita, scarico per Joao e conclusione dalla distanza che si stampa sul palo. Alza il baricentro il Genoa che prova a spingere, ma l'occasione grossa capita ancora al Cagliari al 63': sgasata di Keita che entra in area, conclusione disturbata da Ostigard e respinta da Sirigu, palla a Marin che alza troppo da dentro l'area. Nel finale ci prova anche Rog con un diagonale che si spegne sull'esterno della rete, poi nel finale Badelj fa esplodere il Luigi Ferraris raccogliendo una palla vagante in area. Gol da tre punti, gol che regala speranza in vista del derby e, soprattutto, di una volata finale in cui può davvero succedere di tutto.

Genoa-Cagliari 1-0, tabellino e voti

Reti: 89' Badelj

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Frendrup 6, Ostigard 7, Bani 6.5, Vasquez 6.5; Badelj 7, Sturaro 6 (80' Yeboah 6.5); Amiri 6.5 (46' Destro 5.5), Galdames 6, Portanova 6 (58' Gudmundsson 5.5); Ekuban 5.5 (59' Melegoni 6.5; 93' Hernani sv). All. Blessin.

Cagliari (3-5-2): Cragno; 6 Altare 6.5, Ceppitelli 6.5 (81' Walukiewicz sv), Carboni 5.5; Bellanova 6 (81' Nandez sv), Deiola 5, Grassi 6 (76' Rog 5), Marin 5.5, Dalbert 5.5; Joao Pedro 6, Keita 6 (72' Pavoletti 5.5). All. Mazzarri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Note: ammoniti Joao Pedro, Destro, Sturaro, Grassi, Frendrup.