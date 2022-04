Genoa-Cagliari 1-0, le pagelle: eroe Badelj, bene la difesa

Vittoria vitale per il Genoa che, all'ultimo assalto, trova il goal da tre punti con Badelj e riapre uno spiraglio per la salvezza. La formazione di Blessin aggancia la Salernitana a quota 25 e si porta a tre punti dal Cagliari e a cinque dalla Sampdoria, sabato prossimo un derby da dentro o fuori per entrambe. Partita bloccata con una grossa occasione per il Grifone nel primo tempo, tiro al volo di Amiri che termina fuori di pochissimo, poi nella ripresa è il Cagliari ad avere tre palle goal con Joao Pedro, Marin e Rog. All'ultimo respiro, però, esplode il Luigi Ferraris: mischione in area, Yeboah serve Badelj che con una rasoiata supera Cragno.

VIDEO Genoa-Cagliari 1-0: gli highlights

