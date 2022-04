777 Partners: "50 milioni investiti, porteremo il Genoa dove gli compete"

Si avvicina lo scontro salvezza Genoa-Cagliari, ma tiene banco anche la questione societaria dopo alcune interviste rilasciate dall'ex presidente del Grifone Enrico Preziosi, ancora nel cda della società, in merito all'approvazione del bilancio. Il gruppo 777 Partners ha diramato un lungo comunicato in cui smentisce "fantasiose notizie apparse negli ultimi giorni su diversi organi di stampa".

"777 Genoa CFC Holdings Srl - si legge - in qualità di azionista proprietario del 99.89% di Genoa Cfc Spa, insieme a tutto il Gruppo 777 Partners, conferma e ribadisce il proprio impegno a lungo termine per riportare il Genoa dove gli compete, per storia e tradizione. Nei primi mesi dall’acquisto della proprietà, il gruppo ha investito nel Genoa oltre 50 milioni di euro, a riprova della grande fiducia nel progetto di rilancio e di sviluppo del club".

"In merito alle fantasiose notizie apparse negli ultimi giorni su diversi organi di stampa - prosegue la nota - 777 Genoa Cfc Holdings, per ovvie ragioni di professionalità, eleganza e rispetto degli accordi presi, risponderà esclusivamente nelle sedi competenti, riservandosi ogni azione a tutela dell’immagine e della reputazione del Genoa, nonché del gruppo 777 Partners. L’unico obiettivo di tutti è quello di restare concentrati sulle ultime cruciali partite della stagione. Forza Genoa".