Sampdoria, famiglia Ferrero assente: ancora rinviata l'assemblea degli azionisti

Nuovamente rinviata l'assemblea degli azionisti della Sampdoria, già rinviata due volte tra 14 e 19 dicembre 2022. Lo ha comunicato la società attraverso una nota ufficiale.

"L’U.C. Sampdoria Spa - si legge - comunica che l’azionista di maggioranza assoluta (la famiglia Ferrero, ndr) non presenzierà né delegherà il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding Srl alla prima convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti fissata per giovedì 5 gennaio 2023, alle ore 15 presso la sede sociale della società. Si ricorda che l’assemblea straordinaria era già stata fissata anche per il giorno martedì 10 gennaio 2023 in seconda convocazione, per il giorno venerdì 20 gennaio 2023 in terza convocazione e per il giorno giovedì 2 febbraio 2023 in quarta convocazione".

Quattro date e un mese entro il quale dovranno arrivare notizie sul fronte societario: sembra essersi sgonfiata la trattativa sulla cessione al gruppo riconducibile allo sceicco Al Thani, ritirato anche il fondo Merlyn Partners, rimane ancora Massimo Ferrero che sembra stia cercando di reperire fondi da immettere nelle casse della società attraverso un'operazione di finanza strutturata.