Sassuolo-Sampdoria 1-2, le pagelle: Gabbiadini leader, Nuytinck croce e delizia

La Sampdoria vince la prima delle 23 finali annunciate da mister Stankovic e comincia nel migliore dei modi il 2023 con tre punti che consentono di riaprire subito la corsa verso la salvezza. Gran primo tempo dei blucerchiati che tra 25' e 28' piazzano un micidiale uno-due con Gabbiadini e Augello e poi sfiorano anche il tris in almeno due circostanze. Nella ripresa reazione rabbiosa del Sassuolo, ma la gara si riapre per un'ingenuita di Nuytinck che regala un calcio di rigore che consente a Berardi di segnare l'1-2. A questo opunto sbanda la Samp, ma resiste nel quarto d'ora di sfuriata neroverde, poi prende le misure e concede poco o nulla fino al 99' sbancando il Mapei Stadium.

Buone le sensazioni per il futuro, in campo si è vista davvero una Sampdoria diversa rispetto a quella che aveva terminato il 2022. Sui nuovi acquisti luci e ombre per quello che riguarda Nuytinck, perfetto per quasi tutta la partita, ma protagonista in negativo con l'ingenuità che ha regalato il rigore del 2-1 a Berardi, da rivedere invece Lammers, partito con un buon piglio, ma poi in calo alla distanza. Nel complesso una Sampdoria solida, ben messa in campo e di carattere. Forse la migliore vista in questa stagione.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.