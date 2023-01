VIDEO | Sassuolo-Sampdoria 1-2: rinascita blucerchiata, colpo grosso con Gabbiadini e Augello

La Sampdoria vince la prima delle 23 finali annunciate da mister Stankovic e comincia nel migliore dei modi il 2023 con tre punti che consentono di riaprire subito la corsa verso la salvezza. Gran primo tempo dei blucerchiati che tra 25' e 28' piazzano un micidiale uno-due con Gabbiadini e Augello e poi sfiorano anche il tris in almeno due circostanze. Nella ripresa reazione rabbiosa del Sassuolo, ma la gara si riapre per un'ingenuita di Nuytinck che regala un calcio di rigore che consente a Berardi di segnare l'1-2. A questo opunto sbanda la Samp, ma resiste nel quarto d'ora di sfuriata neroverde, poi prende le misure e concede poco o nulla fino al 99' sbancando il Mapei Stadium. Buone le sensazioni per il futuro, in campo si è vista davvero una Sampdoria diversa rispetto a quella che aveva terminato il 2022.

Sassuolo-Sampdoria 1-2, la cronaca

Subito in campo i nuovi acquisti, Nuytinck in difesa e Lammers in attacco. Stankovic conferma la difesa a tre provata nel ritiro in Turchia con quattro centrocampisti e Verre trequartista dietro al tandem offensivo completato da Gabbiadini. Fasi di studio in avvio con i blucerchiati quadrati e ben messi in campo, la prima occasione arriva al 19' con un bello scambio Lammers-Gabbiadini che termina con un diagonale sul fondo, Manolo si fa perdonare al 25' quando spacca la partita su sviluppi di corner con una spettacolare rovesciata su torre di Amione. Giusto il tempo di esultare e arriva anche il raddoppio con un preciso diagonale di Augello dopo una palla regalata da Thorstvedt. È una bella Samp che, sbloccata anche mentalmente, controlla, riparte e si rende pericolosa altre due volte: al 32' risponde alla grande Consigli su Gabbiadini mentre al 36' Augello mette in mezzo una palla velenosa sulla quale il numero 23 non arriva per un soffio. La replica neroverde arriva al 40' con una conclusione potente di Frattesi respinta da Audero, poi il tap-in mancato di Berardi.

Nella ripresa parte forte il Sassuolo, al 50' ottima chiusura di Bereszynski su Berardi e al 53' gran risposta di Audero su Traoré. Verre spreca un contropiede interessante al 56' poi rischia grosso Amione al 60', duro intervento su Frattesi e cartellino giallo con check del Var per un possibile rosso. Episodio chiave al 62': ingenuità di Nuytinck (la prima, perfetto fino a questo momento) che atterra Pinamonti ai margini dell'area di rigore e regala un penalty ai nervoerdi. Dal dischetto Berardi riapre i giochi e l'inerzia del match cambia con la sfuriata dei padroni di casa che mettono alle corde la formazione di Stankovic. Gran chiusura di Rincon su Pinamonti al 68', parata importante di Audero su Laurienté al 69'. Al 71' i primi cambi con Murru e Montevago che prendono il posto di Amione e Lammers. Samp che prende le misure e tenta un paio di volte a pungere in contropiede grazie agli strappi di Leris, al 75' ci prova Verre con un tiro centrale che viene bloccato a terra da Consigli, poi Rincon e compagni controllano bene senza più concedere nulla agli avversari. All'86' Stankovic si copre con Murillo per Verre e al 95' si immola Audero con una grandissima uscita in presa volante ad anticipare Defrel, scontro con l'avversario e botta alla testa, vistosa fasciatura e gara che prosegue fino al 99'. Al triplice fischio esplode la festa. La Sampdoria è viva, e ha voglia di lottare.

Sassuolo-Sampdoria 1-2 | Tabellino e voti

Reti: 25' Gabbiadini, 28' Augello, 63' Berardi

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5, Tressoldi 5.5, Ferrari 5.5, Rogerio 5.5; Frattesi 5 (81' Alvarez sv), Henrique 5.5, Thorstvedt 5.5 (46' Traorè 5.5); Berardi 6.5 (86' Ceide sv), Pinamonti 6 (81' Defrel sv), Lauriente 6. All. Dionisi.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 7; Bereszynski 6.5, Nuytinck 5.5, Amione 6.5 (71' Murru 6); Leris 6.5, Rincon 6.5, Vieira 6.5, Augello 7; Verre 6.5 (86' Murillo sv); Gabbiadini 7.5, Lammers 5.5 (71' Montevago 5.5). All. Stankovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Vieira, Amione, Berardi, Montevago