Cessione Sampdoria: rinviata l'assemblea degli azionisti e spunta un'offerta vincolante

Mentre la squadra si allena in Turchia agli ordini di Stankovic per la Sampdoria sono giorni cruciali sul fronte societario,

La prima notizia è che l'assemblea degli azionisti in programma mercoledì 14 dicembre 2022 è stata rinviata a lunedì 19 dicembre 2022, la conferma in una nota ufficiale: "L’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l - si legge - comunica la sua indisponibilità a presenziare alla prima convocazione dell’assemblea, che pertanto si terrà in seconda convocazione".

Rinviata, quindi, la resa dei conti, mentre proseguono le manovre sul fronte della cessione. Da una parte il silenzio delle ultime settimane, dopo una lunga telenovela, da parte del gruppo riconducibile allo sceicco Al Thani, dall'altra le grandi manovre del fondo Merlyn Partners. Secondo quanto riferisce l'Ansa il gruppo guidato dal manager Alessandro Barnaba avrebbe presentato un'offerta vincolante per l'acquisto del club, 50 milioni di euro, 30 dei quali per l'aumento del capitale chiesto dal cda. Successivamente potrebbe essere avviata una collaborazione anche in fase di mercato con il Lille, formazione della massima serie francese di proprietà del fondo. Per l'aumento di capitale da soggetti terzi, però, è necessario l'assenso dell'azionista di maggioranza, la famiglia Ferrero.