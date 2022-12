Sampdoria: Ferrero assente, ancora rinviata l'assemblea degli azionisti

L'assemblea degli azionisti della Sampdoria è stata rinviata anche in seconda convocazione, l'ha ufficializzato la società attraverso una nota ufficiale nella mattinata di lunedì 19 dicembre 2022.

"L’U.C. Sampdoria spa - si legge - comunica che l’assemblea degli azionisti fissata in seconda convocazione per quest’oggi, 19 dicembre, andrà deserta. L’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding srl ha chiesto di riconvocare la stessa per i primi giorni del mese di gennaio p.v., mantenendo quale ordine del giorno la ricapitalizzazione della società mediante aumento di capitale".

L'assemblea era già stata rinviata in prima convocazione lo scorso 14 dicembre, la resa dei conti all'interno del club è quindi rinviata in quella che sembra diventata una vera e propria telenovela. Da una parte sembra essersi sgonfiata la trattativa sulla cessione al gruppo riconducibile allo sceicco Al Thani, dall'altra proseguono le manovre del fondo Merlyn Partners, che avrebbe cercato di scalare la società dall'interno attraverso un aumento di capitale. Nel mezzo c'è Massimo Ferrero che sembra stia cercando di reperire fondi da immettere nelle casse della società attraverso un'operazione di finanza strutturata. La parte finale del comunicato: "Mantenendo quale ordine del giorno la ricapitalizzazione della società mediante aumento di capitale" confermerebbe questo ultimo scenario.