Cessione Samp, lo sceicco conferma: "Al lavoro per chiudere il prima possibile"

Nuovo capitolo della trattativa per la cessione della Sampdoria allo sceicco Khaled Al Thani. Nella serata di martedì 15 novembre 2022 è stata inviata all'Ansa una lettera in cui viene confermato l'interesse per il club blucerchiato e viene spiegato che proseguono le operazioni tra le parti per finalizzare l'operazione il prima possibile. Manca ancora il passaggio decisivo di tutta la vicenda, il bonifico da 40 milioni.

Il documento è firmato dallo sceicco Khaled Faleh Al Thani e da Imad Aounallah, uomo di fiducia e intermediario che lavora in Svizzera.

Il testo della lettera

"Nell'ambito del nostro investimento per l'acquisto della Sampdoria - si legge nella lettera - ci siamo rivolti al trustee Gianluca Vidal, che ringraziamo per il sostegno e la collaborazione per completare con successo la realizzazione delle strutture necessarie per l'acquisizione. Siamo a conoscenza dell'importanza del compito e dell'impatto positivo che la famiglia Al Thani porterà alla Sampdoria, ai suoi tifosi e a tutta la regione. Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l'operazione al più presto".