FeralpiSalò-Sampdoria, probabili formazioni: nuovo infortunio per Benedetti

La vittoria 2-1 a Cosenza è stata vanificata nel turno infrasettimanale dalla sconfitta 2-1 contro la Cremonese. Domenica 3 marzo, alle ore 16:15, si gioca FeralpiSalò-Sampdoria, gara fondamentale per i blucerchiati di Pirlo che, nonostante i soliti problemi di formazione, devono vincere contro una pericolante per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ora distante due soli punti. Le scelte di Pirlo e Zaffaroni e le probabili formazioni della partita valida per la 28esima giornata del campionato di Serie B.

FeralpiSalò-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Nuovo infortunio per Benedetti che dovrà stare fermo per almeno tre settimane. Come sempre Pirlo dovrà fare i conti con le assenze perché Kasami, Depaoli ed Esposito rimangono in dubbio mentre sono out i soliti Vieira, Borini, Pedrola, Murru e Conti. In porta ci sarà Stankovic, difesa a tre con Piccini, Ghilardi e Gonzalez. A centrocampo Yepes, Darboe e Kasami se riuscirà a recuperare (altrimenti Girelli o Askildsen). Senza recupero di Depaoli spazio a Stojanovic mentre sull'altra fascia Barreca sembra in vantaggio su Giordano. Davanti Alvarez e De Luca.

FeralpiSalò-Sampdoria, le scelte di Zaffaroni

FeralpiSalò al penultimo posto in classifica con 24 punti, nel turno infrasettimanale, però, i Leoni del Garda hanno battuto un colpo vincendo 2-0 in casa dello Spezia, rivale diretto nella lotta per non retrocedere. Anche Zaffaroni deve fare i conti con alcune assenze. Ai lungodegenti Ferrarini, Carraro e Compagnon si aggiungono i dubbi legati alle condizioni di Ceppitelli, Martella e Dubickas che hanno lavorato a parte in settimana.

FeralpiSalò-Sampdoria, le probabili formazioni

FeralpiSalò (3-5-2):Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, La Mantia. All. Zaffaroni.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Askildsen, Yepes, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca. All. Pirlo

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Calcio d'inizio: domenica 3 marzo, ore 16:15.

Dove vedere FeralpiSalò-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

