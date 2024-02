Sampdoria-Cremonese 1-2: nuova sconfitta dei blucerchiati in casa

Passo indietro dopo la vittoria di Cosenza. La Sampdoria perde 2-1 in casa contro la Cremonese e torna a guardarsi le spalle, complice il colpaccio della Ternana a Palermo. Primo tempo con botta e risposta in avvio tra Johnsen e Ghilardi, poi Alvarez e Yepes provano il ribaltone senza successo e nella ripresa la formazione ospite prende in mano il pallino del gioco e trova il goal da tre punti con Falletti al 69'. Scarsa la reazione nella seconda parte di ripresa, Pirlo pensa già alla gara cruciale del fine settimana contro il FeralpiSalò. Crocevia fondamentale per il finale di stagione.

Sampdoria-Cremonese 1-2, pagelle

Sampdoria-Cremonese 1-2, la cronaca

Al primo affondo passa la Cremonese al 5' con un destro incrociato di Johnsen, poi Zanimacchia mette i brividi a Stankovic (10') con un diagonale che termina sul fondo. I blucerchiati non si scoraggiano e al 13' pareggiano da calcio d'angolo: spizzata di Facundo Gonzalez e zampata vincente di Ghilardi che riporta il match in equilibrio. Doppia occasione del Doria per il sorpasso tra 26' e 29', prima Alvarez tenta l'iniziativa personale ma conclude fuori dal limite, poi è Yepes, con il destro, a risolvere un'azione insistita con un tiro masticato, ma insidioso, che viene smanacciato in angolo da Jungdal. Nel finale Cremonese pericolosa, ma Stankovic è attento e mette in corner i colpi di testa di Pickel e Johnsen.

Nella ripresa parte forte la squadra di Stroppa, al 53' Stankovic alza in corner un colpo di testa di Tsadjout, un paio di minuti dopo blocca una conclusione di Zanimacchia. Partita che prosegue su buoni ritmi con i grigiorossi più intraprendenti e la Samp ad agire di rimessa, gran chiusura di Gonzalez su Coda in area al 67', al 69' però torna in vantaggio la formazione ospite con Falletti che scarica in fondo al sacco dopo una grande azione di Johnsen, complice un rinvio difettoso di Depaoli su un pallone probabilmente destinato a finire sul fondo. Scarsa la reazione dei ragazzi di Pirlo che non riescono a scardinare il muro grigiorosso, da segnalare però nel finale le tre palle-goal di Barreca: all'88' è bravo Jungdal a bloccare, al 90' l'esterno blucerchiat di testa manda alto da ottima posizione e poi si schianta sul palo, al 92' viene anticipato in corner da un difensore.

Sampdoria-Cremonese 1-2, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Cremonese 1-2, il tabellino

Reti: 5' Johnsen, 13' Ghilardi, 69' Falletti

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6; Piccini 6, Ghilardi 6, Gonzalez 6.5; Giordano 6 (83' Barreca 6), Darboe 6.5, Yepes 5.5, Benedetti 5 (54' Askildsen 5), Depaoli 5 (72' Girelli 6); De Luca 5, Alvarez 5 (83' Ntanda 5.5). All. Pirlo.

Cremonese (4-2-3-1): Jungdal 6; Ravanelli 6, Lochoshvili 6, Antov 6; Zanimacchia 6.5 (78' Ghiglione sv), Pickel 6, Majer 6, Quagliata 5.5; Falletti 7 (78' Vazquez sv); Johnsen 7.5 (89' Abrego sv), Tsadjout 5 (58' Coda 5.5). All. Stroppa.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Note: ammoniti Antov, Majer, Pickel, Gonzalez, Tsadjout, Ghilardi.