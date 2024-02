Sampdoria-Cremonese 1-2, pagelle: De Luca e Alvarez non pungono, Depaoli sbaglia

Niente da fare per la Sampdoria. La Cremonese fa valere il suo maggiore tasso tecnico e sbanca il Luigi Ferraris imponendosi 2-1. Nel primo tempo botta e risposta tra Johnsen e Ghilardi, poi Alvarez e Yepes provano il ribaltone senza successo e nella ripresa la formazione ospite prende in mano il pallino del gioco. Dopo una grande chiusura di Gonzalez su Coda il goal da tre punti arriva al 69'. Bella iniziativa personale del solito Johnsen, conclusione in diagonale destinata a finire sul fondo che Depaoli rimette in gioco servendo involontariamente l'assist a Falletti. Tiro violento che piega le mani di Stankovic e 2-1. Reazione scarsa, solo nei minuti finali si accende la formazione di Pirlo con tre palle goal che capitano a Barreca. Non basta per agguantare il pareggio. Testa al fine settimana, gara fondamentale contro il FeralpiSalò.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.