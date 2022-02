Busalla-Sestrese 1-1: esordio amaro per Rossetti

Squadra in casa

Squadra in casa Busalla

Prima amara per il nuovo allenatore della Sestrese Rossetti entrato in corsa, all’ultima giornata, sulla panchina della Sestrese e battuto dal Busalla 1-0 oggi in trasferta. I verdestellati e i padroni di casa sono entrambi condannati ai playout prima del fischio d’inizio, ma la gara è comunque ricca di emozioni.

E’subito Compagnone a sfiorare la rete del vantaggio con un punizone insidiosa. Poi si fa vedere la Sestrese con il solito Sighieri, prima va giù in area con qualche protesta per un possibile rigore, poi aziona Mura con il tiro che viene però respinto dal portiere avversario. Il Busalla risponde colpo su colpo e al 27’ trova la rete del vantaggio, la difesa ospite va in affanno e ne approfitta Repetto che con un pallonetto preciso infila l’1-0. I valigiani hanno anche la possibilità di radooppiare ma Tirio toglie all’ultimo istante la palla ad un avvesario tutto solo.

Nella ripresa continua la sfida con Sighieri e Compagnone che vanno vicini al gol su punizione ma in entrambi i casi sono bravi i portieri a sventare la minacca. La Sestrese nel finale accelera e con Mura colpisce una traversa prima che Montaldo riesca ad ipnotizzare Sakhi presentatosi solo davanti al numero uno del Busalla.