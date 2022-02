Genova Calcio rimontata dall’Ospedaletti in una girandola di gol

Genova Calcio già qualificata ai playoff nel girone A di Eccellenza, Ospedaletti sicuro di partecipare ai playout. I novanta minuti di oggi, gli ultimi della stagione regolare, non significano nulla in termini di classifica ma regalano una quantità enorme di emozioni visto che la gara si conclude 4-3 per i padroni di casa che rimontano i genovesi nel secondo tempo.

La sfida infatti sembra rispettare il pronostico che vede gli ospiti favoriti essendo la seconda forza del campionato. Iladro al 36? apre le danze e dopo l?intervallo è Lupi a segnare lo 0-2 che rischia di mettere in ghiaccio la partita. Così non è però perché Genovese al 55? riapre tutto in vista di un finale scoppiettante.

Nei dieci minuti finali succede di tutto: all?80? Cambiaso pareggia, tre minuti dopo Ozuna porta di nuovo in vantaggio la Genova Calcio, ma i padroni di casa non ci stanno e con le reti all?86? e all?89? di Galiera e Alasia firmano la rimonta che porta al 4-3 finale. La Genova Calcio viene così agguantata al secondo posto dall?Albenga che oggi ha battuto 2-1 la capolista Cairese. L?Opesadellti sale a quota venti lasciandosi alle spalle Arenzano e Varazze Don Bosco, ai playout insieme a queste tre squadre vanno anche Ventimiglia e Pietra Ligure, mentre ai playoff si qualificano, oltre alle prime tre della classe anche Finale e Taggia.