L’Athletic Albaro si arrende alla capolista Fezzanese

Il girone B di Eccellenza non regala sorprese nella sua ultima giornata. Con i posti palyoff e playout tutti già assegnati si gioca solo per cercare di accaparrarsi alcuni punti per iniziare nella posizione migliore la seconda, e decisiva, parte del campionato. Obiettivo che non viene centrato dall?Athletic Albaro sconfitto in casa della capolista Fezzanese.

I padroni casa nel primo tempo rischiano di andare sotto in due occasioni con la sfida Prisco-Baudi a presentarsi sia al 30? che al 40?, ma in entrambi i casi è il portiere ex Ligorna ad avere la meglio sul cannoniere dei ?verdi?. A inizio ripresa però nemmeno il numero uno genovese può nulla su Tivegna che al 52? infila in rete il gol del vantaggio, che poi risulterà decisivo per il risultato finale. Da giocare però c'èò ancora molto, al 64? grande occasione per Lerini che non si trasforma in gol per pochissimo, poi l?Albaro accenna la protesta per un contrasto in area che l?arbitro però non giudica da rigore.

Nel finale Di Pietro per i padroni di casa va vicino al pari di testa e a dieci minuti dal termine i genovesi infilano la palla in rete ma il direttore di gara annulla per fuorigio. Prima del fischio finale c?è ancora tempo per l?epulsione a Di Pietro per proteste, non certo il modo migliore per chiudere la stagione regolare dei genovesi.