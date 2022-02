Impresa Ligorna: battuta la capolista Novara

E’una domenica che nessuno al Ligorna dimenticherà facilmente. I genovesi sbancano il Piola e infliggono la prima sconfitta stagionale al Novara, capolista del girone A di Serie D. Il blasonato avversario, candidato numero uno alla promozione, viene battuto 1-0 dagli uomini di Roselli alla seconda impresa della settimana dopo il successo sul Chieri.

Novara-Ligorna 0-1: fa tutto Gomes

La partenza del Ligorna è sprint a già al 18’ gli ospiti passano in vantaggio: calcio d’angolo e Gomes di testa incrocia lasciando di stucco il portiere avversario. Il Novara prova a reagire, ma lo fa senza trovare spazi contro i genovesi praticamente perfetti. Pereira e De Masi ci provano, ma il pareggio non arriva, anzi sono gli ospiti ad andare vicino alla rete del raddoppio con Cericola.

Nel finale di frazione il Ligorna rimane anche in dieci per il colpo proibito di Gomes ad un avversario che porta all’espulsione del centravanti.

Potrebbe essere la svolta, il secondo tempo diventa terra di conquista per il Novara che al 58’ colpisce una clamorosa traversa con Di Masi e poi cinge d’assedio la porta genovese. Tanti tentativi, ma nessuno va a segno perché il muro del Ligorna è solido. Finisce così 0-1: l’impresa di giornata è ancora una volta del Ligorna.