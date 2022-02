La Lavagnese si rialza: vittoria nel derby con il Sestri Levante

La maledizione si spezza con il ritorno di Nucera in panchina. La Lavagnese torna alla vittoria con il nuovo allenatore dopo quattro mesi e più di digiuno e lo fa contro il lanciatissimo Sestri Levante nel derby tutto ligure. La sfida finisce 2-1 per i padroni di casa che restano penultimi in classifica ma si avvicinano all'Imperia andando a meno uno.. Per i corsari seconda sconfitta con Fossati in panchina arrivata dopo due successi di fila.

La cronaca di Lavagnese-Sestrii Levante 2-1

La partenza è tutta rossoblu con tre tentativi degi ospiti che non riescono a centrare la porta, la più grande occasione è per Marquez al 24’, l’attaccante però non riesce a trovare l’appuntamento con il pallone in tuffo. La Lavagnese sembra alle corde ma sull finire del tempo arriva l’episodio che cambia la gara: Rovido va giù in area dopo il contatto con Soplantai, per l’arbitro è rigore che Avellino trasforma al 44’.

Dopo la pausa il Sestri Levante carica ancora di più a testa bassa e pareggia al 55’ ancora dagli undici metri, Avellino tocca di mano in area, a presentarsi sul dischetto è Pane che insacca. La gara vive di scosse e al 59’ ne arriva un’altra, Fenati interviene irregolarmente su Romanengo, un fallo che costa il secondo giallo al giocatore e così gli ospiti restano in dieci. I bianconeri ne approfittano al 70’ con Valenti che segna il 2-1. L’ultimo ad arrendersi per il sestri è Gonella che ci prova due volte in due minuti, poco prima del novatesimo, ma non riesce a pescare il jolly che potrebbe valere il pareggio.