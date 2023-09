Como-Sampdoria 1-0: idee e occasioni latitano, Ioannou abbatte i blucerchiati

Dopo l'incoraggiante pareggio contro il Parma compie un altro passo indietro la Sampdoria. Sconfitta 1-0 a Como in una gara povera di emozioni, decisa da un colpo di testa di Ioannou al 54'. Il cipriota viene lasciato colpevolmente solo in area di rigore e supera Stankovic alla prima occasione per i Lariani. Poche le occasioni da goal per la formazione di Pirlo. Una in avvio per Pedrola, un paio per De Luca nel finale. Troppo poco. Serve una riflessione, la classifica è già preoccupante.

Como-Sampdoria 1-0, la cronaca

Primo tempo con ritmi non altissimi. I blucerchiati concedono molto poco al Como e creano le due occasioni più interessanti. Al 14' Barba e Odenthal pasticciano, ne approfitta Pedrola che si presenta a tu per tu con Semper da posizione defilata, conclusione respinta però dal portiere. Al 24' prova invece la conclusione dalla distanza Stojanovic, senza successo. La risposta dei Lariani è in un tiro dal limite di Verdi che viene bloccato da Stankovic al 35'.

Nella ripresa passa subito in vantaggio il Como con un colpo di testa di Ioannou lasciato tutto solo in area di rigore, reazione Samp con un tiro di Esposito parato da Semper (59') e una palla insidiosa messa in corner da Barba, in anticipo su Ghilardi (61'). Troppo poco, perché poi i ritmi scemano e la formazione di Pirlo si rivede in attacco solo all'83' con un colpo di testa di De Luca smanacciato in corner, ci riprova l'attaccante ex Perugia all'86', ma Curto salva tutto. All'88' Gabrielloni si divora il 2-0 sotto porta, non bastano 5 minuti di recupero per recuperare. Profondo rosso blucerchiato, serve una scossa.

Como-Sampdoria 1-0, il tabellino

Reti: 54' Ioannou

Como (3-4-2-1): Semper 6.5; Curto 6.5, Odenthal 6, Barba 6; Iovine 6 (66' Cassandro 6), Bellemo 6.5, Kone 6.5, Ioannou 7 (66' Sala 6); Verdi 5.5 (73' Gabrielloni 5.5), Da Cunha 6 (73' Abildgaard); Cutrone 5.5 (84' Chaja sv). All. Longo.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic 6; Stojanovic 5, Ghilardi 6, Murru 6, Barreca 5.5; Girelli 4.5 (67' De Luca 6), Yepes 4.5 (67' Vieira 5), Verre 4.5 (79' Ricci sv); Pedrola 5, Esposito 5 (90' La Gumina sv), Borini 4. All. Pirlo.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Note: ammoniti Borini, Da Cunha, Stojanovic, Cutrone, Murru, Pedrola, Barreca.