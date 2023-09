Como-Sampdoria 1-0, pagelle: delusione Borini, Yepes e Verre senza idee

Notte fonda per i blucerchiati. La Sampdoria torna da Como con una sconfitta 1-0 e rimane in piena zona retrocessione in classifica. Passo indietro dopo la buona prestazione di Parma per una squadra con poche idee e priva di verve. Nel primo tempo un paio di occasioni con Pedrola (para Semper) e Stojanovic (telefonata dalla distanza), replicano i Lariani con un tiro di Verdi che non spaventa Stankovic.

Nella ripresa la squadra di Longo passa subito in vantaggio con un colpo di testa di Ioannou lasciato tutto solo in area di rigore. Reazione scarsa con un tentativo velleitario di Esposito, poi nel finale ci prova un paio di volte il neoentrato De Luca. L'occasione più ghiotta è un colpo di testa smanacciato in corner, ma è davvero troppo pocco. Prima del triplice fischio il Como si divora anche il raddoppio con Gabrielloni.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.