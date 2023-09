Sampdoria-Cittadella 1-2: illusione La Gumina, terza sconfitta in casa

Tre sconfitte su tre in casa per la Sampdoria. Dopo Pisa e Venezia passa anche il Cittadella, che vince in rimonta al termine di una gara che i blucerchiati perdono sul piano del carattere e della voglia. Nel primo tempo parte forte la formazione di Gorini che si rende pericolosa due volte con Pittarello (bravo Stankovic), poi però esce la Samp che ci prova con Pedrola e Depaoli e trova il goal del vantaggio con La Gumina. Solo un'illusione, perché a inizio ripresa pareggia subito Magrassi e ribalta tutto Branca. Reazione tardiva con un palo di Pedrola e una doppia occasione al 95' per Borini e ancora Estanis. Troppo poco. Fischi al Ferraris.

Sampdoria-Cittadella 1-2, la cronaca

Pirlo conferma La Gumina punta centrale con Borini e Pedrola nel tridente e lancia il nuovo acquisto Kasami dal primo minuto. Avvio complicato perché il Cittadella è aggressivo e dopo un minuto rischia di passare in vantaggio su un disimpegno errato (ancora...) di Stankovic. Palla regalata a Pittarello che calcia forte, il giovane portiere si riscatta con una grande deviazione in corner e si lascia tutto alle spalle al 16' quando si oppone di nuovo da campione su Pittarello, bravo a saltare Ghilardi e a trovare lo spazio per la conclusione. La buriana non è passata perché al 21' Murru respinge corto e Vita calcia in porta, questa volta Stankovic blocca senza problemi. Alla mezz'ora escono però i blucerchiati. Al 34' Borini cambia gioco da sinistra verso destra pilotando con il joystick sui piedi di Pedrola, ottima giocata a superare il diretto avversario, conclusione rimpallata dal perfetto raddoppio di marcatura di Frare e occasione sfumata. Un minuto dopo staffilata dal limite di Depaoli dopo una mischia in area. Prove generali del goal che arriva al 43' e porta la firma di La Gumina. Nino conferma la fiducia di Pirlo con una rete da punta di razza: Verre mette un pallone tagliato in area, l'attaccante è spalle alla porta, stoppa e si gira insaccando con il destro. Esplode il Ferraris, ma è solo un'illusione.

Nella ripresa pareggia subito il Cittadella: discesa da sinistra del neoentrato Carissoni e zampata dell'ex Magrassi (tre anni senza presenze tra 2012 e 2015) ad anticipare Giordano. Tutto da rifare. La partita è aperta e al 58' Stankovic evita il ribaltone con una deviazione decisiva su un tiro ravvicinato di Pavan; replica al 62' Borini con un diagonale bloccato da Kastrati dopo una palla lavorata bene da Pedrola. Doccia fredda al 65' quando Branca raccoglie una palla respinta da Murru (bravo a salvare) e trova il varco giusto per superare l'incolpevole Stankovic completando la rimonta del Cittadella. Doccia fredda. La reazione è racchiusa in una conclusione di Pedrola che al 70' si stampa sul palo, poi la formazione di Gorini si chiude bene e i blucerchiati tentano uno sterile arrembaggio finale, tacco di Borini parato senza problemi al 91', qualche guizzo di Pedrola, che predica nel deserto, poi la grande palla per il pareggio al 96'. Borini trova la respinta del portiere, palla rimessa in mezzo e colpo di testa di Estanis salvato sulla linea da un difensore. C'è ancora spazio per un corner, poi cala il sipario e arrivano i fischi dei tifosi.

Sampdoria-Cittadella 1-2, il tabellino

Reti: 43' La Gumina, 48' Magrassi, 65' Branca

Sampdoria (4-3-3): Stankovic 6.5; Depaoli 6+ (79' Stojanovic 6), Ghilardi 5.5, Murru 5.5, Giordano 5 (72' Barreca 5.5); Kasami 6 (56' Girelli 5.5), Ricci 4.5 (72' Vieira 5.5), Verre 5; Pedrola 6.5, La Gumina 6.5 (72' Delle Monache 6), Borini 5. All. Pirlo.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6, Frare 6, Pavan 6, Giraudo 6 (46' Carissoni 6.5); Amatucci 6 (60' Mastrantonio 6), Branca 7 (80' Danzi sv), Vita 6.5; Tessiore 6; Magrassi 7 (60' Amatucci 6), Pittarello 6.5 (72' Maistrello 6). All. Gorini.

Arbitro: Gualtieri di Asti.

Note: ammoniti Ricci, Giraudo, Vita, La Gumina, Carissoni, Murru.