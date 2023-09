Parma-Sampdoria 1-1: Pedrola segna ancora, blucerchiati raggiunti nel finale

Pareggio 1-1 per la Sampdoria che torna dal campo della capolista Parma con un punto. Buono alla vigilia, con qualche rammarico però per la vittoria sfumata nel finale. Nel primo tempo il solito Pedrola (terzo goal in campionato) sblocca il risultato, poi ci pensa Stankovic a blindare la porta con un miracolo su Benedyczak e con un altro paio di buoni interventi su Circati e Shom. Nel mezzo Colibaly spreca l'1-1 di testa e Depaoli in contropiede trova la risposta di Chichizola. Ripresa scorbutica con i blucerchiati che sembrano tenere botta, ma non riescono a raddoppiare in contropiede con Borini. Stankovic si supera ancora su Partipilo, poi pareggia Circati all'82' su sviluppi di punizione. Nel finale più Samp che Parma: un tiro di Kasami deviato in corner e una palla sparata in cielo da Viera dal limite.

Parma-Sampdoria 1-1, le pagelle

Parma-Sampdoria 1-1, la cronaca

Qualche cambiamento per Pirlo che tiene in panchina Ricci, Verre, Giordano e La Gumina. Borini va a fare il puntero, Depaoli torna nel tridente mentre dal primo minuto c'è spazio per Barreca, Stojanovic, Yepes e Vieira. Passiamo alla cronaca. Benedyczak prova subito a sfondare (2') ma viene murato, replica Pedrola con un tiro piazzato (7') che non impensierisce Chichizola. Lo spagnolo si conferma il miglior acquisto blucerchiato al 19' portando in vantaggio la Samp. Bella discesa Borini che vede il compagno libero sulla sinistra, Estanis rientra sul destro e insacca con eleganza e precisione. 0-1. Reazione del Parma con Stankovic sugli scudi. Miracolo in corner al 26' su Benedyczak, sugli sviluppi il portiere blocca anche un colpo di testa di Circati, poi ringrazia Coulibaly al 28'. Il francese si trova tutto solo sul secondo palo, ma sbaglia mira e incorna a lato. Al 35' la formazione di Pirlo prova ad allungare con un contropiede orchestrato dal solito Pedrola, Borini viene anticipato a centro area, palla a Depaoli che calcia forte, ma centrale. Brivido finale al 40' sulla 'solita' leggerezza in fase di costruzione: Yepes regala palla a Sohm, Stankovic ci mette una pezza.

Avvio di ripresa spezzettato, problemi fisici per Depaoli che dopo una decina di minuti lascia il campo per Girelli, Pecchia ridisegna il Parma, ma i blucerchiati concedono poco e provano a ripartire in contropiede. Buona iniziativa sull'asse Pedrola-Borini al 69', ma l'ex Milan perde il tempo per il tiro. Reazione Parma al 71' con Partipilo che prova il pallonetto ma non sorprende Stankovic, poi Esposito rileva uno stanco Borini e all'82' trova il pareggio la formazione di Pecchia. Su sviluppi di calcio di punizione la palla arriva ad Ansaldi che crossa in maniera perfetta sul secondo palo, Circati è tutto solo e può insaccare di testa alle spalle del portiere. 1-1. Finale incandescente con un tiro dal limite di Kasami (83') deviato in angolo, Pirlo si gioca anche le carte Verre e Facundo Gonzalez e tiene il baricentro alto, l'ultima palla capita a Vieira, ma il centrocampista calcia alle stelle dal limite.

Parma-Sampdoria 1-1, il tabellino

Reti: 18' Pedrola, 82' Circati

Parma (4-2-3-1): Chichizola 6.5; Coulibaly 6, Osorio 6, Circati 7, Zagaritis 6 (64' Di Chiara 6); Hernani 5.5, Bernabé 6; Man 5.5 (57' Partipilo 6), Sohm 5.5 (64' Mihaila 5.5), Benedyczak 5.5 (73' Ansaldi sv); Bonny 5 (57' Colak 6). All. Pecchia.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic 7; Stojanovic 6+, Ghilardi 6, Murru 5.5, Barreca 5.5 (85' Gonzalez sv); Kasami 6.5 (85' Verre sv), Yepes 5.5, Vieira 6+, Depaoli 6 (55' Girelli 5), Borini 6 (77' Esposito 5.5), Pedrola 7. All. Pirlo.

Arbitro: Massa di Imperia.

Note: ammoniti Borini, Chichizola, Pedrola, Depaoli, Zagaritis, Bernabé, Esposito.